Bordeaux, France

"Nous n'effectuerons pas de classement des dossiers dans les filières qui ne sont pas en tension", déclaration de la présidente de l'Université Bordeaux Montaigne dans un courrier destiné à l'équipe enseignante au début du mois de mars et que s'est procuré France Bleu Gironde. Ce qui veut dire qu'il n'y aura globalement pas de classement des dossiers d'étudiants comme le prévoit la réforme ParcourSup. Tous les étudiants seront acceptés sauf dans les filières en tension, comme la LEA Anglais-Coréen, ou encore le théâtre et l'art plastique, des spécialités qui sont limitées en nombre d'élèves (en raison des infrastructures et du matériel).

Le tri ne sert à rien, il est inefficace." Christophe Pébarthe du SNESUP

La direction de l'université devrait officialiser l'information la semaine prochaine. Une excellente nouvelle, et même une fierté pour Christophe Pébarthe du SNESUP (Syndicat national de l'enseignement supérieur) maître de conférence en histoire grecque à l'Université Bordeaux Montaigne : "J'ai félicité la Présidente, car c'est une décision intelligente qui dit clairement ce que beaucoup savent à savoir que ce tri ne sert à rien, qu'il est inutile, il sera inefficace, et que la tradition de l'université c'est d'accueillir tous ceux qui veulent venir."