Parcoursup : l'université de Pau et des Pays de l'Adour accueillera quasiment tous les étudiants

Les dés sont jetés pour Parcousup. Les futurs bacheliers ont jusqu'à ce mercredi 3 avril, 23h59, pour finaliser leurs dossiers de candidature sur la plateforme d’inscription post-bac. Les candidats ont pu émettre dix vœux de formation jusqu'au 15 mars, et il leur fallait compléter leurs dossiers, en rédigeant notamment des lettres d'intention, des sortes de lettres de motivation.

Plusieurs filières en tension

À l'université de Pau et des Pays de l'Adour, la très grande majorité des étudiants devrait être acceptée, mais dans certaines filières, l'UPPA sera obligée de classer les dossiers. Cette procédure a déjà été utilisée l'année dernière pour cinq filières (STAPS à Tarbes et Anglet, informatique, maths-info et sociologie). Cette année, d'autres matières sont concernées aussi : LEA Anglais-Espagnol, anglais, mais aussi l'histoire. Au final, selon les responsables de l'UPPA, seuls des candidats pour STAPS seront refusés, parce qu'il n'y a pas assez de places pour tout le monde. Pour les autres futurs étudiants, cela devrait passer.

Davantage de demandes cette année

La fac table sur le fait que tous ceux qui ont demandé l'UPPA ne viendront pas. Une tendance qui est accentuée cette année, où il y a eu davantage de demandes par rapport à l'année dernière. Notamment parce que certains qui ont fait des vœux dit sélectifs, des prépas par exemple, ont voulu prendre leur précaution, et s'inscrire à la fac quand même, pour éviter de se retrouver dans une impasse cet été.