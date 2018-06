Corse, France

Si 78% des élèves ont déjà reçu une réponse, seul 1 sur 2 a validé un choix. Cette nouvelle phase de Parcoursup va durer jusqu'au 21 septembre. Elle concerne 8 à 10 % des lycéens sans affectations, et va leur permettre de formuler de nouveaux vœux dans les filières où il reste encore des places disponibles. Ce sera le cas de ceux qui n'ont pas reçu de proposition d'admission, qui n'ont pu participer à la phase principale, ou qui ne se sont jamais inscrits sur Parcoursup. " Personne ne restera sur le bord de la route " indique l'académie de Corse.

Plus de 80% de demandes satisfaites en Corse

Parcoursup dont le bilan précis sera dressé à l'automne a néanmoins plutôt bien répondu aux objectifs, avec 80% de demandes satisfaites à l'échelle nationale et bien plus en Corse, indique André Paccou, chef de service académique d'information et d'orientation et conseiller de la rectrice de Corse.

Les formations dites sélectives, comme par exemple la médecine, ont été les plus demandées. Toutes les informations et dates importantes sont disponibles sur le site de Parcoursup.