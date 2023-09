Parcoursup : le calendrier 2023-2024 dévoilé, la plateforme ouvrira le 20 décembre

La plateforme Parcoursup, qui permet aux élèves de Terminale de candidater à des formations de l'enseignement supérieur, ouvrira le 20 décembre 2023. Le calendrier a été révélé ce jeudi par le ministère de l'Éducation nationale. À cette date, les élèves pourront alors consulter l'offre de formations.

ⓘ Publicité

Les inscriptions et la formulation des vœux commenceront le 17 janvier. Les élèves auront jusqu'au 3 avril pour compléter leur dossier et confirmer leurs vœux. Le 11 juin, il sera possible de formuler de nouveaux vœux. La fin de la phase d'admission aura lieu le 12 juillet.

Le calendrier du baccalauréat 2024 également connu

Le calendrier du bac 2024 a été également été dévoilé ce jeudi. Pour le bac général et technologique, les élèves de Terminale passeront en premier l'épreuve de philosophie, le matin du mardi 18 juin 2024. Les épreuves de spécialité se dérouleront du mercredi 19 au vendredi 21 juin. Les dates de l’épreuve du grand oral se dérouleront entre le lundi 24 juin et le 3 juillet 2024.