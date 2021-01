Parcoursup : le calendrier est maintenu malgré la crise, les inscriptions démarrent ce mercredi

Les élèves de terminale et les étudiants en réorientation peuvent s'inscrire dès ce mercredi sur Parcoursup, la plateforme d'orientation dans le supérieur. A cause de la crise sanitaire, les salons d'orientations et journées portes ouvertes devraient se faire de façon "virtuelle" afin de pouvoir maintenir le calendrier prévu pour l'orientation des futurs bacheliers.

Le calendrier maintenu malgré le Covid-19

Lors de la première phase du parcours d'orientation sur Parcoursup, qui va du 20 janvier au 11 mars 2021, les candidats ont la possibilité de formuler jusqu'à 10 vœux et d'expliquer leur motivation. La deuxième phase, du 12 mars au 8 avril 2021, permet de compléter son dossier avec les éléments demandés par les formations et de confirmer ses vœux.

Les lycéens recevront les premières réponses des écoles à partir du 27 mai 2021 sous forme de "oui" ou "oui, si". Ils devront répondre aux propositions jusqu'au 16 juillet. Enfin la phase d'admission complémentaire aura lieu du 16 juin au 16 septembre 2021.

17.000 formations supérieures dont 5.000 en apprentissage

En tout, 17.000 formations sont disponibles avec pour chacune d'entre elles, une fiche de présentation du programme, des connaissances et compétences attendues et débouchés professionnels.

Cette année la rubrique "Bac 2021" permet savoir quels sont les "nouvelles options" suivies au lycée qui sont recommandées par chaque formation. 5.000 formations supérieures en apprentissage sont également disponibles avec pour ces cursus. Les élèves peuvent formuler des vœux jusqu'au 16 septembre 2021.

Le nouveau B.U.T, les nouvelles prépas

Pami les nouveautés 2021 sur la plateforme Parcoursup :

Les bachelors universitaires technologiques - BUT (à bac +3) qui remplacent les DUT

- BUT (à bac +3) qui remplacent les DUT 160 places des 640 disponibles pour rentrer dans l'une des quatre écoles nationales vétérinaires seront réservées aux étudiants rentrés via Parcoursup. L'accès a ces écoles ouvertes aux élèves de terminale se fait désormais lors de la "Première Année Commune aux Écoles Nationales Vétérinaires" indique le Figaro

seront réservées aux étudiants rentrés via Parcoursup. L'accès a ces écoles ouvertes aux élèves de terminale se fait désormais lors de la "Première Année Commune aux Écoles Nationales Vétérinaires" indique le Figaro Une nouvelle classe préparatoire scientifique pluridisciplinaire (mathématiques, physique, ingénierie et informatique-MP2I), s’adressant aux élèves qui souhaitent bénéficier d’un enseignement renforcé en sciences informatiques.

Un chat et un numéro vert pour se renseigner

Pour ceux qui ont des difficultés a utiliser le site, l’assistance usagers est accessible à partir de ce mercredi 20 janvier 2021 via le numéro vert 0 800 400 070, la messagerie du dossier Parcoursup et les comptes sociaux Parcoursup (Twitter, Snapchat, Facebook...).