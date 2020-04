Parcoursup : le confinement ne change pas les règles

Malgré la fermeture des établissements scolaires, les inscriptions sur Parcoursup se poursuivent normalement. Les élèves souhaitant accéder à des études supérieures ont jusqu’à jeudi soir minuit pour finaliser leurs dossiers et candidater officiellement aux formations qu’ils désirent.

L’épidémie de COVID19 et le confinement n’y changent rien, les inscriptions sur Parcoursup, la plateforme qui permet de candidater aux études supérieures, se poursuivent. Cependant, cette année un accompagnement renforcé est mis en place en raison de la situation inédite.

2 avril 23h59 dernier délai

Les dates butoirs n’ont pas changé, les élèves ont jusqu’à jeudi minuit pour finaliser les dossiers. D’ailleurs, depuis quelques jours, la plateforme a enregistré une hausse des inscriptions comme l’explique André Pacou le référent pour la Corse : « Aujourd’hui ça se passe avec une progression depuis quelques jours de à peu près 10% de personnes qui ont au moins exprimé un vœu le 13 mars, c’est la date limite pour exprimer au moins un vœu, à peu près 10% aujourd’hui confirment leurs vœux. On est dans une dynamique intéressante qui doit aller jusqu’au bout. Les élèves sont dans le doute, hésitent, mais _ l’hésitation ne peut pas aller au-delà du 2 avril, sans cela ils ne seront pas candidats_, s’ils n’ont pas confirmé leurs vœux pendant la phase principale, celle où ils ont possibilité de candidater sur toute l’offre de formation. »

André Pacou, référent Parcoursup pour la Corse © Maxppp - maxppp

3 niveaux d’aide

Si depuis dimanche dernier, une hausse des inscriptions de 10% par jour est enregistrée, certains en effet hésitent toujours voire cherchent de l’aide. Cette année, en raison du Coronavirus et des mesures de confinement, un accompagnement renforcé pour Parcoursup est donc prévu pour ceux qui en auraient besoin. André Pacou, référent Parcoursup pour la Corse : «Un dispositif à été mis en place. D’abord, la mobilisation des professeurs principaux dans les établissements. Si des jeunes ont des difficultés, qu’ils prennent contact avec leur établissement d’origine ou leurs professeurs principaux qui sont aussi là pour continuer à les suivre. Il y a aussi possibilité de contacter les CIO (centres d’information et d’orientation) en utilisant les mails. Puis troisièmement, il y a sur leur Parcoursup à eux la possibilité de faire _un message à Parcoursup_, c’est en fait un message aux personnes de mon service et nous y répondons pour que ces jeunes puissent être candidats à la date du 2 avril. »

Julie Benetti / Rectrice de Corse © Radio France - RCFM

Ce mercredi 1er avril, la rectrice d’académie de Corse, Julie Benetti, était l’invité du Forum de RCFM en direct.