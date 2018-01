Creuse, France

Le nouveau site d'orientation post-bac, nommé Parcoursup, est lancé ce lundi matin au niveau national, en remplacement d'Admission post-bac. Le système change, avec notamment 10 voeux de formation à entrer au lieu de 24 auparavant, la fin du classement par préférence de ces choix de formation, ou encore l'arrivée des "attendus". Explications avec le recteur de l'académie de Limoges, Daniel Auverlot, invité de France Bleu Creuse ce lundi.

Le nouveau site est lancé ce lundi à 11 heures. Est-ce que les lycéens et les professeurs ont été informés de son fonctionnement ?

Daniel Auverlot : "Dès ce lundi matin il peuvent venir voir le site et s'inscrire, mais ils ont le temps : le serveur est ouvert jusqu'au 13 mars. A partir de ce mardi je vais rencontrer tous les professeurs principaux, dans des réunions départementales, mardi en Haute-Vienne, mercredi en Creuse, sur le fonctionnement de Parcoursup. Je sais aussi que dès ce mardi, les lycées de Limoges vont organiser des réunions d'information entre parents et professeurs pour les informer [vendredi également au lycée Jean Favard de Guéret]."

Qui puis-je aller voir si moi ou mon enfant ne comprenons pas quelque chose sur cette nouvelle plateforme ?

"Il faut aller voir son professeur principal. Il y en a deux par classe de terminale, contre un seul auparavant, justement mis en place au mois de novembre de façon à ce que le professeur principal ait du temps à consacrer à chaque élève, puisqu'il s'occupe de 15 à 20 élèves au maximum. Chaque fois qu'un parent ou un lycéen ne comprend pas quelque chose, il peut se tourner vers son professeur principal."

Qu'est-ce que Parcoursup change par rapport au précédent système, Admission post-bac ?

"Deux principes fondamentaux : ni tirage au sort, ni sélection. Pas de tirage au sort parce que son acceptibilité sociale n'était pas là, et pas de sélection parce le but est que chaque lycéen soit orienté dans une filière universitaire qui lui convienne. Il y a des places à l'université."

La nouveauté qui a fait polémique, ce sont les fameux "attendus", qu'est-ce que c'est ?

C'est très simple. Pour chaque formation, on va dire ce qu'on attend d'un étudiant. Est-ce qu'on peut faire de l'histoire sans culture générale et sans savoir rédiger ? Je ne pense pas. Les attendus, c'est dire attention, il faut de la culture générale, savoir rédiger et s'intéresser à l'histoire. Mais ce n'est absolument pas une forme de sélection."

Que se passera-t-il si mon enfant ne répond pas à ces attendus ?

"à partir du 21 mai, il apparaîtra "Oui, si" sur le site Parcoursup, c'est-à-dire oui, il est accepté s'il suit par exemple un accompagnement de la faculté, sous la forme d'un tutorat d'un élève de deuxième année d'histoire sur l'élève qui arrive. Il faudra que le jeune accepte cet accompagnement pour avoir sa place."

Toutes les formations sont-elles prêtes sur le site Parcoursup ?

"Oui, à une exception près en Creuse, la filière design à La Souterraine a pris un peu de retard - mais c'est un phénomène national. Elle ne sera présente sur le site Parcoursup que dans la semaine. C'est une belle filière et nous pensons qu'elle va attirer du monde."