Léo veut devenir journaliste, il vient de décrocher son bac ES au lycée Rousseau. L'entrée à l'IUT de Lannion se fait sur concours et entretien. Plus de mille candidats et seulement une quarantaine de pris. Il y a quelques jours seulement Léo a appris qu'il n'était pas retenu, alors il se retourne vers son deuxième choix, une licence information-communication à Rennes :"quand j'ai appelé la fac, on m'a dit que les inscriptions avaient eu lieu du 5 au 16 juillet, mais qu'il y avait une séance de rattrapage du 27 au 31 août...sauf que quand j'ai donné la filière que je souhaitais, on m'a dit que ce n'était pas sûr qu'il reste des places..."

A cause d'une réponse tardive, je pourrais ne rien avoir à la rentrée

Léo est un peu perdu, ses parents aussi, ils sont même très angoissés. Léo travaille cet été, il est animateur en centre de loisirs. Cela lui laisse peu de temps libre pour faire des démarches. Il regarde quand même les petites annonces à Rennes, il regarde aussi à l'étranger : "si je n'ai rien, je partirais peut-être travailler à l'étranger comme cela j'apprendrais au moins une langue, de toute façon je ne vais pas rester un an à rien faire." Léo veut y croire et va tenter d'aller au culot à la fac de Rennes pour essayer de rencontrer un responsable de la filière information-communication et défendre son cas. On croise les doigts pour ce jeune bachelier brillant.