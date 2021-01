Académie de Besançon : ouverture des inscriptions sur Parcoursup, l’organisation du Bac 2021 en question

Pour les élèves de Terminale, il est désormais possible de faire ses vœux sur Parcoursup, la plateforme d'orientation post-bac. Le recteur de l'Académie de Besançon était en visite au Lycée Condorcet de Belfort ce mercredi 20 janvier pour échanger avec les lycéens concernés.

Quels débouchés avec la crise sanitaire ?

La crise sanitaire rend plus difficile leurs choix d'études supérieures. C'est ce que constate la conseillère d'orientation du lycée, Corinne Rapetti. Elle voit arriver des élèves qui font face à de nouveaux questionnements. "J'ai des élèves qui me disent qu'ils aimeraient faire des études à Brest, par exemple, et si jamais la situation sanitaire perdure, ils se demandent comment ça va se passer", détaille-t-elle.

Certains, qui se dirigeaient vers des secteurs comme l'aéronautique ou la restauration sont aussi indécis, car "tout est en stand-by". _"Toutes les journées portes ouvertes se font en ligne", mais, selon elle, les lycéens arrivent quand même à s'y retrouver. "Finalement, ils ont su développer d'autres compétences pour rechercher les informations et ils sont relativement bien informés_."

Avec le décrochage en première année d'université, on redoute une hausse des inscriptions sur Parcoursup

D'après le recteur, Jean-François Chanet, l'an passé la crise sanitaire a eu peu d'impact sur les orientations post-bac des lycéens : "On a eu un meilleur taux de réponses que les années précédentes", assure-t-il. Pour cette année, le recteur tient malgré tout à rester prudent.

"Nous craignons que la crise ait produit plus de décrochages que l'année dernière, en particulier dans l'enseignement supérieur. Donc il nous faut anticiper sur la probabilité qu'il y ait un plus grand nombre d'étudiants en reprise d'étude, en réorientation que nous n'en avons eu l'année dernière". Cet afflux pourrait créer un embouteillage sur la plateforme Parcoursup.

La date limite de dépôt des vœux est le 11 mars, ensuite les élèves ont jusqu'au 8 avril pour les réorganiser et valider leur dossier, vient ensuite la phase de sélection. Les établissements d'enseignement supérieur donneront leurs résultats à partir du 27 mai.

Le baccalauréat 2021 en question

Autre inquiétude pour les lycéens en Terminale, les épreuves du Bac pourraient être transformées en contrôle continu. La décision pourrait être prise au plus tard deux semaines avant les examens. Une incertitude qui engendre un stress supplémentaire alors que les examens portants sur les enseignements de spécialités sont prévus du 15 au 17 mars.

Pour Julie, élève de Terminale au Lycée Condorcet, c'est une pression quotidienne : "C'est un peu la peur de l'inconnu, on doit travailler tout le temps pour avoir des bonnes moyennes au cas où les épreuves passent en contrôle continu, et on doit en plus travailler pour nos épreuves qui, si ça se trouve, ne seront jamais là".

Les nouvelles épreuves angoissent les élèves

La psychologue scolaire, Corinne Rapetti, voit aussi arriver des élèves angoissés par les nouvelles épreuves, intégrées au baccalauréat par la réforme. Le grand oral est particulièrement redouté, "surtout que les élèves ont perdu l'habitude de s'exprimer" à cause des cours en distanciel.

Néanmoins pour le recteur, Jean-François Chanet, peu importe les modalités de passage des examens, les élèves ne réussiront pas moins bien par la suite : "On a beaucoup dit après mai 68 qu'on avait donné le bac à tout le monde, mais les bacheliers de 1968 n'ont pas été par la suite plus faibles que les ceux de 67", explique-t-il.

Selon le ministère de l'Éducation nationale, le maintien des épreuves, prévues du 15 au 17 mars, sera décidé d'ici la fin du mois de janvier.