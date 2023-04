Parcoursup : les élèves ont jusqu'à ce jeudi soir minuit pour confirmer leurs vœux et compléter leur dossier

Les élèves ont jusqu'à ce jeudi soir 23h59 pour faire leurs dernières modifications de vœux d'études supérieures sur la plateforme Parcoursup. Chaque candidat peut formuler dix vœux, parmi 21.000 formations reconnues par l'État, sans avoir à les classer. Ils peuvent aussi renseigner des sous-voeux en fonction des formations.

ⓘ Publicité

Les lycéens ont jusqu'à ce jeudi soir pour compléter leur dossier (lettres de motivation, bulletins scolaires, activités et centres d'intérêt...) sur la plateforme d'admission et confirmer chacun des vœux. Attention, seuls les vœux confirmés seront étudiés par les formations. Un vœu non confirmé ne sera pas transmis à la formation.

Des conseils sont proposés sur Parcoursup.fr et le numéro vert 0 800 400 070 sera exceptionnellement ouvert ce jeudi 6 avril jusqu'à 20 heures.