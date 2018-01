Même s'il n'y a pas eu de tirages au sort dans l'académie de Besançon au printemps dernier, les lycéens attendent plus de simplicité et de rapidité de la nouvelle plateforme d'admission post-bac. De son côté, le rectorat promet une orientation mieux adaptée aux compétences.

Belfort, France

Devant le lycée Condorcet à Belfort, les lycéens l'avouent: ils n'ont pas encore eu le temps de consulter la nouvelle plateforme d'admission post-bac Parcoursup. En revanche, ils savent déjà ce qu'ils en attendent: plus de simplicité et de rapidité. Timothée, qui veut faire un DUT Génie civil, espère que ce sera plus clair: "Nous on est un peu perdus pour l'instant, je vais vite aller voir pour savoir comment faire. J'espère surtout qu'on aura une réponse rapide, car après il y a toute une rentrée à préparer". A ses côtés, Victor, élève en terminale S, est du même avis: " L’année dernière y a eu trop de gens qui n'ont pas réussi à avoir ce qu'ils voulaient. Maintenant je voudrais surtout passer, ce serait déjà bien" . Le jeune homme, qui veut faire une licence d'histoire, va demander des facs d'histoire dans différentes régions et "combler", comme il dit, avec des vœux vers des facs de droit et de sociologie. Il espère surtout qu'il n'y aura pas de tirage au sort: " Ça ça peut vraiment détruire des ambitions".

Pour le rectorat de Besançon, une orientation mieux ciblée

Pour Maurice Dvorsak, chef du service académique d'information et d'orientation au rectorat de Besançon, c'est justement pour éviter ces couacs que Parcoursup a été créé. Pour, notamment, que l'élève se trompe moins dans son orientation. "Grâce aux attendus des écoles ou des universités (c'est à dire les savoirs exigés sur la filière), les élèves pourront mieux se renseigner et pourront mettre en regard leurs propres capacités avec ce qui est attendu dans ces formations".

C'est une sélection à peine déguisée

Les syndicats étudiants comme l'Unef, y voient, eux, une sélection déguisée: " Ça ne va pas du tout régler le problème du nombre de bacheliers qui arrivent dans les universités" explique ainsi Léa Pierret, représentante de l'Unef à Belfort et Montbéliard. " _On aura des réponses au compte-goutte, ce qui va laisser les lycéens dans l'incertitude pendant plusieurs semaines_. Beaucoup ne pourront pas aller dans la filière de leur choix et les fameux attendus des écoles et des universités risquent d'être assez stricts, donc oui c'est une sélection à peine déguisée".

Les inscriptions sur www.parcoursup.fr commenceront le 22 janvier. Les écoles et universités répondront à partir du 22 mai.