Parcoursup : les lycéens ont jusqu'à ce jeudi soir pour confirmer leurs voeux

Pas de report dans le calendrier de Parcoursup, malgré la fermeture des établissements scolaires depuis trois semaines pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Les lycéens et étudiants doivent confirmer leurs voeux de formation post-bac avant ce jeudi 2 avril à 23h59.

C'est l'une des grandes étapes de Parcoursup. Ce jeudi 2 avril, les lycéens et étudiants en réorientation doivent finaliser leurs voeux de formation post-bac avant minuit, précisément "23h59 heure de Paris" est-il indiqué sur la plateforme.

Pas de report malgré la fermeture des établissements scolaires

Les parents d'élèves de la FCPE réclamaient "la suspension immédiate de Parcoursup". Ils n'auront pas eu gain de cause. Le ministère de l'Éducation nationale explique que "la procédure étant dématérialisée, elle peut être poursuivies dans des conditions normales."

Ce jeudi 2 avril, les candidats doivent donc boucler le "Projet de formation motivé", sans oublier de joindre les éventuelles pièces demandées par certaines formations. Et enfin confirmer un à un les voeux pour que leur dossier soit transmis aux formations choisies.

Ce qu'il faut savoir

Concernant le dossier des élèves, on assure au ministère de l'Éducation que "la continuité administrative et pédagogique est assurée". Les conseils de classe de terminale ont été organisés à distance au mois de mars et le bulletin de notes du 2ème trimestre sera bien ajouté au dossier.

Pour les élèves qui n'ont pas accès à Internet depuis chez eux, une permanence téléphonique est maintenue dans chaque établissement, selon Parcoursup. Les lycéens peuvent donc contacter leur établissement ou leur professeur principal pour lui permettre de confirmer ses voeux. Les professeurs principaux ont dû contacter leurs élèves de terminale pour faire le point sur leur dossier avant le 2 avril.

La plateforme Parcoursup a mis en place une foire aux questions concernant la période de confinement.

Les candidats peuvent contacter les services académiques via ce numéro vert : 0800 400 070