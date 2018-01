Bayonne, France

Yann et Jules sont en terminale ES. Ils parcourent les allées du salon et dans leurs bras, les prospectus s'accumulent : "il y a de la gestion, de l'économie, de l'informatique, liste le jeune homme, je prends tout ce qui traîne, c'est gratuit !"

Les lycéens ont jusqu'à fin mars pour lister leurs vœux sur la plateforme Parcoursup. Et pour l'instant, ils sont un peu perdus : "Pour ma part, je voudrais partir en IUT mais je ne sais pas encore trop dans quel domaine", explique Jules. "C'est la même chose pour moi, je ne sais pas trop, enchaîne Yann, peut-être dans l'informatique...". Les deux lycéens ne ressentent pas vraiment de vocation, "c'est trop tôt pour choisir" jugent-ils. "On trouvera bien quelque chose" tente Jules.

Plus besoin de classer ses vœux

La première phase de sélection des vœux va durer jusqu'au 31 mars. "Je vais lister toutes mes idées et il faudra que j'en choisisse dix, explique Yann, je verrai à la fin en fonction des filières où je serai accepté".

Car c'est la grande nouveauté de Parcours Sup. Plus besoin de classer ses vœux. Avant, si l'on était pris à son premier, c'était fait, on ne voyait pas les suivants. Désormais, l'élève voit où il est accepté et choisit ensuite. Mais pas de quoi complètement rassurer les parents. Philippe Zavoli est enseignant en droit à la faculté de Bayonne : "On nous demande au préalable d'indiquer le nombre de places disponibles dans nos filières, par exemple pour le droit, on a fixé la barre à 400 étudiants, explique-t-il, mais dans l'histoire de la faculté, on a eu au maximum 320 étudiants en première année".

"Pour ma part, je voudrais partir en IUT mais je ne sais pas encore trop dans quel domaine" - Yann, élève de Terminale © Radio France - Théo Hetsch

350 demandes rejetées en STAPS l'an dernier

A moins d'une grosse surprise, la filière droit à Bayonne devrait donc accepter tout le monde. "Je n'imagine pas que l'on ait demain mille demandes pour le droit à Bayonne", rigole Philippe Zavoli.

Mais d'autres filières sont plus en tension. A la dernière rentrée, 350 étudiants qui avaient demandé la filière STAPS à l'université de Pau et des pays de l'Adour n'ont pas pu y accéder. Avis aux intéressés : l'université organise des journées portes ouvertes. C'est ce samedi sur le campus de Pau, et le samedi suivant, le 3 février sur les campus de Bayonne, Anglet et Tarbes.