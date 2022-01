Parcoursup : les lycéens quimpérois naviguent à vue

La plateforme Parcoursup ouvre ses inscriptions ce vendredi 20 janvier. Les lycéens pourront déposer leurs CV et lettres de motivations mais surtout faire leurs vœux de filières pour l'année prochaine. Un choix d'orientation parfois flou pour les élèves.

Et si la plupart d'entre eux semble avoir compris le fonctionnement de la plateforme, ils sont nombreux à considérer l'accompagnement comme insuffisant.

Manque de concret

Devant le lycée Le Likès à Quimper, Laura discute avec des amis. Elle est en terminale d'un Bac pro commerce, mais c'est en psychologie qu'elle souhaite continuer ses études. Et pas toujours simple de trouver des informations quand on ne suit pas la voie toute tracée. Pour elle, c'est parfois compliqué d'obtenir des informations sur des formations, surtout quand elles ne sont pas la suite logique de son baccalauréat. "Je pense qu'on devrait avoir des cours dès la première sur le sujet." Alors la jeune fille essaie de se renseigner par elle-même, sur internet ou via des connaissances. "Je connais une fille en deuxième année de psychologie, je vais voir avec elle si un jour je peux venir avec elle en cours, pour voir si ça me plait."

Voir "en vrai", cela aide parfois à forger des vocations. Chloé, est-elle en Bac pro vente et c'est son alternance dans une agence immobilière qui lui a permis de trouver sa voie : "maintenant, je sais que je veux être agent immobilière." Pourtant, ce n'était pas gagné, car les différentes propositions d'orientation ne lui convenaient pas. La lycéenne a donc fait ses recherches de son côté, et grâce au bouche-à-oreille a trouvé de nouvelles idées.

Un peu plus loin, Hugo, est en terminale STMG Mercatique. Orienté par défaut dans cette filière à la fin de sa seconde, il veut maintenant devenir professeur d'histoire-géographie. Il souligne l'intérêt de l'heure d'accompagnement personnalisé (AP) chaque semaine dédiée à l'orientation, "c'est ça de pris". Mais selon lui, "ce serait bien qu'il y ait des professionnels qui viennent nous parler de leur métier, surtout pour ceux qui n'ont pas d'idée".

Un suivi pas assez personnalisé

Mais cette aide personnalisée porte-t-elle bien son nom ? Pas vraiment si l'on écoute Blanche, Félix et Marcus. Tous les trois sont en terminale générale. Ils ont tous les trois des idées pour la suite de leurs études : communication pour les deux premiers, sciences politiques pour le troisième. Pourtant, ils regrettent le manque d'individualisation de l'aide à l'orientation. "On est avec toute la classe, alors _les professeurs n'ont pas le temps_", déplore Blanche, "du coup ça sert à rien". Félix acquiesce. Si ce sont ses professeurs qui lui ont permis de faire son choix, cela ne marche que si on a "déjà une idée de ce que l'on veut faire". Marcus est aussi de cet avis "ce n'est pas avec des petites fiches sur les formations qu'on trouve notre voie".

Du côté des personnels d'éducation, différentes solutions sont pourtant mises en place, avec un accompagnement depuis la seconde, des PsyEN, (nouveau nom des conseillers d'orientation), mais aussi des professeurs BRIO, (Bretagne Réussite Information Orientation), spécialisés dans le lien entre les lycées et le secondaire. Des nombreux établissements comptent également sur des rencontres avec des anciens élèves qui viennent présenter leurs formations ou l'intervention de professionnels venus parler de leur métier.

Des salons de l'orientation maintenus pour le moment

Heureusement, pour la plupart des lycéens du lycée Le Likès de Quimper, le covid n'a pas eu d'impact sur leur orientation. Cependant, la situation sanitaire pourrait compliquer la tenue de salons, c'est en tout cas ce que craint Marcus. Des salons de l'orientation en ligne, "un bordel pas possible" où "rien ne marche", selon le jeune homme refroidi par l'édition 2021.

Le salon Azimut prévu du jeudi 20 au samedi 22 janvier est reporté du 3 au 5 mars à cause de la situation sanitaire. De son côté, l'UBO maintient pour l'heure ses portes ouvertes du 26 février à Morlaix et Quimper, et du 5 mars à Brest.