Parcoursup : ouverture des inscriptions ce jeudi pour formuler les voeux d'études supérieures

L'ouverture des inscriptions sur Parcoursup a lieu ce jeudi pour les élèves de Terminale. Ils ont jusqu'au 29 mars pour formuler leurs voeux concernant la poursuite de leurs études supérieures. Inaugurée il y a quatre ans, la plateforme d'admission post-bac intègre toutes les formations reconnues par l'État. Les élèves doivent faire leur choix parmi près de 20.000 formations disponibles.

Parcoursup, mode d'emploi

Avant de formuler leurs voeux, les élèves doivent créer leur dossier candidat. Pour cela, il faut saisir son identifiant national élève (INE ou INAA en lycée agricole). Ce numéro se trouve sur les bulletins scolaires ou sur le relevé de notes aux épreuves anticipées du baccalauréat.

Jusqu'à 10 voeux possibles

Les élèves peuvent formuler jusqu'à 10 voeux - avec la possibilité de formuler des sous-voeux en fonction des formations - sans avoir à les classer. Les candidats ont jusqu'au 7 avril pour compléter leur dossier et confirmer ces voeux. Pour chaque choix de formation, les élèves doivent expliquer leur motivation en quelques lignes.

Une "fiche Avenir" sera également transmise aux universités et formations sélectives, un document qui contient l'appréciation des professeurs et l'avis du chef d'établissement. Il est recommandé, pour ne pas se retrouver sur le carreau, de ne pas faire qu'un seul voeu et de ne pas candidater qu'à des filières sélectives.

Phase principale d'admission le 2 juin

La phase principale d'admission débutera le 2 juin. Les candidats sauront s'ils sont acceptés ou non dans les formations choisies. Les réponses arriveront sous la forme de "oui" ou "oui si" et il sera impératif de répondre à chaque proposition d'admission dans les délais au risque de perdre sa place.

En cas de réponses exclusivement négatives, les élèves pourront demander un accompagnement via leur lycée pour trouver une autre formation. A partir du 1er juillet, les candidats sans réponse pourront faire appel à la Commission d'accès à l'enseignement supérieur (CAES) de leur académie.

Résultats du bac le 5 juillet

Enfin, à partir du 5 juillet, jour des résultats du bac, les candidats pourront procéder à l'inscription administrative dans l'établissement supérieur si la formation est définitivement acceptée. Cette phase d'admission prendra fin le 15 juillet.

A savoir que la phase d'admission complémentaire se tiendra du 23 juin au 16 septembre pour ceux qui n'ont pas encore trouvé de formation. Durant cette période, il sera à nouveau possible de formuler 10 voeux dans les formations qui disposent encore de places.

"Rester serein"

Invité ce jeudi matin de franceinfo, Jérôme Teillard, chef du projet Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur, conseille aux élèves de Terminale de "rester serein". Il estime normal de "ne pas savoir" l'orientation que l'on souhaite après le bac.

Son conseil est de prendre son temps : "Il faut d'abord se familiariser avec la plateforme. On met en place à partir d'aujourd'hui des petites vidéos pour encadrer. Nous organisons des lives, des tchats, des webinaires de manière à rassurer, à informer et que chacun puisse trouver, à travers la plateforme, l'occasion de se projeter vers ses études supérieures. Ne restez jamais seul avec vos questions. Je crois que c'est ça le principal conseil, et profitez des opportunités pour échanger".

Jérôme Teillard rappelle qu'il n'y aucune obligation à formuler 10 voeux maximum. "On fait les vœux sur les formations qui vous motivent, qui vous intéressent. Il n'y a pas de priorités. Il n'y a pas d'obligation de hiérarchisation, donc il faut y aller en fonction de ses envies, en fonction de son projet", conseille-t-il. Mais il déconseille tout de même d'éviter la formulation d'un seul voeu, "c'est prendre beaucoup de risques".

Le chef de projet Parcoursup rappelle également le rôle important des parents dans le processus. Il les invite à renseigner eux-mêmes leurs coordonnées sur la plateforme. Ce qui leur permettra d'être tenus au courant à chaque fois qu'il y aura des interactions avec leurs enfants.

Le Covid suscite l'inquiétude sur la tenue des épreuves de spécialités au bac

L'actuelle cinquième vague de coronavirus qui touche la France suscite l'inquiétude quant à la tenue des épreuves de spécialité du bac. Nées de la réforme de l'examen impulsée par le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer, ces épreuves doivent se dérouler à la mi-mars et comptent pour Parcoursup, à hauteur de 32% de la note finale au bac. En raison de la crise sanitaire, le passage en mars des épreuves n'a encore jamais été mis en oeuvre.

L'année dernière, le ministre avait annoncé l'annulation des épreuves de spécialité, privilégiant leur obtention en contrôle continu. Cette fois-ci, ce n'est pas une annulation mais un report qui est étudié avec les syndicats et le conseil national de la vie lycéenne, réunis mercredi. Jean-Michel Blanquer a accepté ces discussions, demandées par plusieurs organisations, lors de la journée de mobilisation de jeudi dernier. Si, selon plusieurs sources interrogées par l'AFP, le report semble inévitable, la date de passage des épreuves entre mars et juin fait débat.

Les lycées perturbés par l'épidémie

Depuis des semaines, les lycées sont perturbés par des absences d'enseignants et d'élèves touchés par le Covid. "Des bacs blancs sont reportés, les enseignants ne peuvent pas avancer dans leur programme comme ils le voudraient, les élèves ont des difficultés à rattraper les cours qu'ils ont manqués et sont donc stressés", rapporte François Desnoyer, enseignant en mathématiques dans un lycée de Toulouse, interrogé par l'AFP.

Ce professeur principal estime "difficile d'envisager un maintien des épreuves en mars en raison de l'épidémie de Covid qui sera encore forte dans certaines zones dans deux mois". "Je sais aussi que beaucoup de mes élèves ne seront pas prêts à les passer en mars en raison du retard accumulé", ajoute-t-il.