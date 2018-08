A quelques jours de la fin de la procédure principale d'inscription sur Parcoursup, qui s'achève le 5 septembre, environ 15.500 candidats sont toujours en attente d'une réponse, dont 8.900 lycéens, selon les chiffres communiqués ce mercredi par la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal sur France Inter. Ces bacheliers, qui n'ont donc eu aucune réponse du système d'attribution des places dans l'enseignement supérieur, sont accompagnés par les commissions mises en places par les rectorats, a indiqué la ministre.

Frédérique Vidal et #Parcoursup : "Ce matin 9 000 bacheliers et 15 000 au total sont accompagnés par des commissions. 591 000 jeunes savent où ils seront" #le69interpic.twitter.com/CnyP65ktwV — France Inter (@franceinter) August 22, 2018

47.000 étudiants toujours sans affectation malgré des réponses

Environ 47.000 autres étudiants sont également sans affectation, mais considérés comme "inactifs" par le ministère : ils n'ont pas répondu aux sollicitations les invitant à s'inscrire en phase complémentaire, ou à avoir recours à un accompagnement personnalisé.

Au total, plus de 586.000 ont accepté une proposition et 163.000 candidats ont quitté Parcoursup, parce qu'ils n'ont pas eu le bac, ont été pris à des formations ne figurant pas sur la plateforme (instituts infirmiers, Science-Po ...) ou parce qu'ils ont renoncé aux études supérieures, du moins pour septembre.

Le système ralenti par ceux qui hésitent

Parcoursup est en fait ralenti par tous les étudiants qui hésitent entre plusieurs formations : ils ont obtenu une ou plusieurs propositions par la plateforme, mais sont sur liste d'attente pour leur formation préférée. Ils attendent donc de voir s'ils peuvent obtenir cette meilleure formation. Or, cette attente bloque les places qui pourraient être prises par d'autres étudiants, et donc bloque le système : jusqu'au dernier moment, ces élèves indécis ne se résignent pas à accepter les propositions qui leur ont été faites.

La Fage reconnaît "un bouchon" créé par le choix laissé aux étudiants

Mercredi sur franceinfo, Orlane François, vice-présidente de la Fage, la Fédération des associations générales étudiantes, a reconnu que la "non-hiérarchisation apportait un point positif avec un plus grand choix aux étudiants, mais entraîne des conséquences assez négatives dans l'attente et le bouchon que cela peut causer. Il y a des améliorations à saisir pour l'année prochaine". "Le combat pour cette année va être que chaque étudiant ait une place dans une formation qui lui corresponde", a-t-elle indiqué.

"Chaque candidat recevra une proposition à la rentrée", assure le gouvernement

"A ce jour, 95% des bacheliers généraux ont reçu au moins une proposition et au total près de 600.000 candidats ont fait leur choix pour la rentrée soit 60.000 de plus que l'année dernière à la même période", a indiqué Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement ce mercredi. "Chaque candidat qui souhaite s'inscrire dans l'enseignement supérieur recevra une proposition d'admission à la rentrée", a-t-il assuré.

Un bilan de Parcoursup en septembre

Le ministère de l'Enseignement supérieur dévoilera fin septembre un bilan de la plateforme, et mènera des ajustements tirés de l'inauguration de ce nouveau système d'affectation des étudiants, a assuré Frédérique Vidal sur France Inter mercredi. "J'ai toujours dit qu'on ferait un bilan à la fin septembre et c'est ce qu'on fera (...). S'il faut ajuster des choses, on les ajustera", a-t-elle déclaré.