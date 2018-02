Environ 400 lycéens dans les rues de Rouen, ce jeudi matin. Des jeunes inquiets qui manifestent contre la réforme du baccalauréat, contre celle sur l'accès à l'université, et contre les suppressions de postes et d'options dans leurs établissements.

"Macron t'es foutu, la jeunesse est dans la rue", "Oui à l'éducation, non à la sélection." Voilà les slogans que l'on pouvait entendre ce jeudi matin dans les rues de Rouen. Plusieurs centaines de lycéens, environ 400, ont manifesté contre diverses réformes du gouvernement.

Ce qui perturbe le plus ces jeunes, c'est la réforme sur l'accès à l'université, et le nouveau système Parcoursup. Le remplaçant d'Admission Post Bac créé selon eux une forme de "sélection déguisée", et donc de la discrimination sociale.

Plusieurs centaines de lycéens dans la rue à #Rouen contre #Parcoursuppic.twitter.com/MqjncSMhYo — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) February 1, 2018

Réforme du bac et suppression d'options

Autre point de frustration, la réforme du baccalauréat qui se dessine. Les lycéens disent, entre autre "non" au grand oral de 30 minutes, et à "un bac différent entre les établissements". Cette nouvelle formule du bac doit s'appliquer en 2021, avec des changements prévus pour les classes de seconde dès la rentrée de septembre 2018.

Les lycéens craignent aussi pour les options artistiques. © Radio France - Hélène Fromenty

Beaucoup d'élèves du lycée Jeanne d'Arc de Rouen étaient aussi là pour s'opposer à la suppression de plusieurs postes de professeurs, et aussi de certaines options notamment artistiques. Dans l'académie de Rouen, 62 postes doivent être supprimés à la rentrée prochaine.