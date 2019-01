Parcoursup, saison 2 : la référente de l’académie d’Amiens détaille les changements pour 2019

Le logiciel d’affectation des bacheliers dans l’enseignement supérieur ouvre ses portes ce mardi 22 janvier. Lydie Bochet, la responsable du Service académique d'Information et d'Orientation de l’académie d’Amiens était l’invitée de France Bleu Picardie pour évoquer les nouveautés de 2019.

C’est le grand retour de la plateforme Parcoursup : à partir de ce mardi 22 janvier 2019, 18000 élèves de l’académie d’Amiens vont potentiellement pouvoir saisir leurs vœux d’orientation pour l’an prochain. Ils ont jusqu’au 14 mars pour le faire.

La première année de Parcoursup a été marquée par des couacs : certains bacheliers ont dû attendre parfois très longtemps - jusqu'en septembre - pour connaître leur affectation. Cette année, le ministère de l'enseignement supérieur veut éviter les accrocs et les polémiques : il y a donc des nouveautés.

Un calendrier resserré

Le principal changement est lié au calendrier : la phase principale d’admission s’achèvera désormais le 19 juillet et non plus début septembre.

Les délais de réponse aux propositions accordés aux candidats seront également raccourcis : ils auront cinq jours (entre le 15 et le 19 mai) pour répondre aux établissements qui leur auront fait une proposition d’admission. À partir du 20 mai, ce délai sera réduit à trois jours. Des nouveautés pensées pour fluidifier le système et éviter les délais d’attente trop longs.

