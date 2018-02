Les lycéens ont jusqu’au au 13 mars 2018 pour choisir leur filière universitaire. Une date limite parfois stressante : le Centre d’information et d’orientation de Nancy propose gratuitement des ateliers «sos orientation terminale» et des étudiants préparent des manifestions contre la sélection.

Nancy, France

L’algorithme de Parcoursup suscite déjà des réveils matinaux et des angoisses chez certains lycéens. Il faut «prévoir une demi-journée» pour faire ses vœux correctement avouent les spécialistes de l’orientation scolaire qui voient défiler les lycéens entre deux révisions du bac blanc.

Le nouveau logiciel est «plutôt bien fait» de l’avis des utilisateurs. Certains lycéens sont déroutés à l’idée de fournir un CV et une lettre de motivation pour accéder aux bancs d’une faculté. «il faut surtout mettre en valeur le fait que l’on s’intéresse à une filière» rassure un psychologue du Centre d’information et d’orientation de Nancy.

Les coachs privés surfent sur une tendance

On s’attend à l’affluence durant les petites vacances d’hiver dans le CIO de Nancy et cette année, pour répondre à la demande, les spécialistes de l’orientation ont mis en place des ateliers «Sos orientation terminale» pour formuler ses vœux, les motiver après avoir réfléchi à ses intérêts professionnels. Car les questions se posent et les spécialistes de l’Éducation nationale voient les coachs privés débarquer : des sociétés qui surfent sur une tendance et qui entendent rassurer les parents. Le conseil n’est pas forcément des plus qualifiés et surtout, les CIO proposent ce service d'orientation gratuitement.

Il faut «prévoir une demi-journée» pour faire ses vœux correctement avouent les spécialistes de l’orientation scolaire. © Radio France - Thierry Colin

La gestion par un algorithme et un logiciel de l’orientation après le bac oblige les lycéens et leurs parents à se déterminer plus tôt et à faire le bon choix. Et si l’information sur les différentes filières publiques et privées se retrouve sur internet, le lycéen peut parfois se perdre sur la toile avec trop d’informations et beaucoup de publicités.

A Nancy, on s'adapte à l'affluence des vacances d'hiver avant la date butoir du 13 mars 2018. Copier

Pour rentrer ses choix dans Parcoursup, le lycéen doit cliquer sur tous les onglets de sa future formation : il connaîtra le pourcentage de réussite, les conditions nécessaires pour réussir, le coût de l’inscription et un résumé de la formation. Une obligation de lecture plutôt bien accueillie par les professionnels de l’orientation.

Ne pas restreindre l’ambition des jeunes

Mais certains voient rouge. Les syndicats d’enseignants du second degré voient dans Parcoursup une sélection : «il ne faut pas restreindre l’ambition des jeunes» martèle Bruno Henry, secrétaire académique du Snes FSU dans d’académie de Nancy-Metz qui estime que les professeurs de terminale n’ont pas à donner des avis «bloquants» lors des conseils de classe du deuxième trimestre.

En faculté de Lettre à Nancy, on se mobilise : un collectif occupe une salle et entend contrer le plan étudiant. La prochaine assemblée générale aura lieu le 13 mars avec manifestation dans les rues de Nancy promet l'Unef. Mais pour l’heure, le mouvement de contestation, semble plutôt timide tant du côté des étudiants que du côté des enseignants et des lycéens en Lorraine.

Sur le Campus Lettres à Nancy, un collectif occupe une salle et entend contrer le plan étudiant. © Radio France - Thierry Colin