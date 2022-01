Parcoursup, toujours une source de stress chez les lycéens de Côte-d’Or

Aujourdhnsion monte petit à petit chez les lycéens de Terminale ! Le baccalauréat est en vue et il faut déjà penser à la suite avec le début ce jeudi 20 janvier d’une phase importante sur la plateforme d’orientation Parcoursup. Les élèves vont pouvoir rentrer leurs vœux afin de poursuivre leurs études dans le public. L’université, une école spécialisée, l'alternance, le choix est immense et c'est justement ce que soulignent les lycéens.

"Trop de choix" sur Parcoursup

Un saut dans l’inconnu pour beaucoup, à l’image des visiteurs du salon de l'orientation Studyrama à Dijon, venus ce samedi 15 janvier au Palais des Congrès.

Au total, environ 2 000 participants et une grande majorité de lycéens sont venus rencontrer la cinquantaine de formations proposées. Parmi les visiteurs, Noam Faivre, 17 ans, un lycéen venu du Jura pour qui la plateforme Parcoursup n'est "pas instinctive." "On ne sait pas encore ce qu’on veut faire et on nous dit de choisir. Il y a trop de choix !" regrette cet élève de Terminale. Un constat partagé par son ami Tom Deigneau, également en terminale, qui a une vague idée de son futur : travailler dans l’informatique. Conseillé sur le choix des filières par les professeurs, il reste quand même dans le brouillard avec Parcoursup.

Avant de s'attaquer à Parcoursup, il fallait déjà s'orienter ce samedi dans les allées du Palais des Congrès de Dijon © Radio France - Alexandre Lepère

Selon lui, les professeurs ne l'aident pas vraiment, à cause aussi du contexte sanitaire : "nous devons avoir en principe beaucoup d'heures d'orientation. Au final, nous n’avons eu que deux heures, en étant seulement accompagné pour aller sur un site Internet. On mettait ce qu'on aimait, on nous conseillait vers quoi s'orienter et c'est tout ce qu'on a vu ! On doit surtout se débrouiller nous-mêmes."

On doit surtout se débrouiller nous-mêmes." Tom Deigneau, un lycéen prochainement inscrit sur Parcoursup.

La participation aux salons d'orientation reste essentielle

Il manque des explications pour Parcoursup et le constat vaut aussi pour les parents. Valérie Deigneau, la mère de Tom, voit carrément la plateforme "comme une usine à gaz." "L'endroit où vous serez affecté n'est pas forcément le premier choix de l’élève. Pour mon fils, j'espère qu'on ne sera pas dans la situation de certains parents qui apprennent au mois de septembre qu'ils doivent aller trouver un logement pour leur enfant à l'autre bout de la France."

Pour faire face au problème, la solution reste… de visiter les salons d’orientation, en posant un maximum de questions. "_Le fonctionnement de Parcoursup encourage même les gens à venir les gens pour leur faire chercher des informations_" souligne Tristan Devoille, un étudiant en informatique à Dijon, qui a connu la plateforme dans ses années lycée.

Le centre universitaire catholique de Bourgogne (CUCDB) propose un diplôme Expert(e) en système informatique © Radio France - Alexandre Lepère

Mais « c’est en parlant avec les représentants des écoles qu’on peut découvrir certains métiers ou certaines formations qui peuvent nous intéresser. » Un conseil classique mais efficace : pour les élèves de Terminale, il reste encore un peu de temps pour se renseigner. Le prochain salon se passe derrière l’écran avec le salon virtuel des Etudes Supérieures en Bourgogne-Franche Comté, prévu du vendredi 21 au dimanche 23 janvier.

Les responsables de filière et des étudiants de l'IAE Dijon ont donné des précieux conseils aux futurs étudiants. © Radio France - Alexandre Lepère

Du côté de Parcoursup, les candidats ont jusqu’au 29 mars 2022 pour s’inscrire. La date butoir est au 8 avril pour confirmer leurs vœux de poursuite d’études. La phase d’admission se tient du 2 juin au 15 juillet. En 2021, plus de 931 000 candidats de toute la France ont confirmé au moins un voeu sur la plateforme.