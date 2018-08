Nantes, France

C'est une source d'angoisse pour de nombreux jeunes bacheliers : quelles études vont-ils suivre à la rentrée universitaire 2018-2019 ? Le gouvernement indique que 16 000 jeunes n'ont pas encore de solutions. 50 000 autres élèves n'ont pas non plus trouvé une place mais ils sont inactifs selon le ministère de l'Enseignement supérieur.

À l'université de Nantes, qui comptait 38 000 étudiants l'an dernier, il reste environ 400 places. Ces disponibilités sont concentrées dans certaines filières : les matières scientifiques, les sciences humaines et sociales et les lettres. Il devrait y avoir de la place pour tout le monde. La procédure complémentaire de Parcoursup s'achève en effet le 21 septembre.

4 500 demandes pour 480 places dans les filières STAPS

En revanche, plusieurs filières sont sous tension. Cela concerne la psychologie, les sciences de l'éducation et surtout STAPS. La licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives a reçu un nombre considérablement de candidatures : 4 500 demandes pour seulement 480 places. Mais l'université de Nantes précise que la sélection ne s'est pas faite sur tirage au sort, contrairement aux années précédentes. Les élèves ont été choisis sur dossier.