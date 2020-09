Parents d'élèves et élus demandent l'ouverture d'une nouvelle classe pour la maternelle de St Brès

La mobilisation a réuni les élus, dont le maire de St Brès, Laurent Jaoul, et les parents d'élèves. Tous ensemble, ils réclament l'ouverture d'une 5ème classe pour désengorger les classes actuelles. En moyenne 31 élèves sont sur la supervision d'un seul enseignant.

Ils craignent notamment un apprentissage compliqué et biaisé, ainsi que des conditions sanitaires impossible à faire respecter. Dans l'idéal, les enfants devraient être, pour eux, au maximum, entre 25 et 28, par classe.

On est au dessus du quota raisonnable, c'est pour cela qu'on se mobilise ce matin

Le Maire et les parents d'élèves avaient déjà formulé une requête similaire il y a 6 ans pour l'ouverture d'une classe supplémentaire. Ils avaient obtenu gain de cause. Laurent Jaoul espère qu'il en sera de même aujourd'hui. "_Y'a de l'espoir, là on attend le DSDEN (Direction des Services Départementaux de l’Éducation nationale de l’Hérault) pour le comptage.. mais si notre demande est refusée on continuera de mener des actions_"

Le rectorat doit donner sa réponse avant la fin de la semaine.