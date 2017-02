Parents d'élèves et enseignants s'inquiètent de la fermeture du collége Diderot à Nîmes

Les reprèsentants des parents d'élèves associés au syndicat enseignant FSU, s'inquiètent de la fermeture programmée du collège Diderot à Nîmes. Fermeture, non officielle, mais prévue en septembre 2018. Les 270 élèves seraient répartis sur 3 autres collèges de la ville au nom de la mixité sociale.

Annonce programmée mais non encore officielle, en septembre 2018, de la fermeture du collège Diderot de Nîmes, la riposte tente de s'organiser. Sous couvert du syndicat FSU et de la FCPE, on demande notamment au conseil départemental du Gard d'organiser une réunion.

Dans une ville qui connaît une hausse de la démographie, comment peut-on fermer deux collèges en 4 ans ?

Un devoir d'explication. Pourquoi cette fermeture d'un collège situé dans le quartier de Valdegour qui fonctionnait plutôt bien, (270 élèves, effectif stable depuis 3 ans et pas de problème d'incivilité) et surtout les conditions du redéploiement. Seule réponse officieuse, avec 83% de familles d'origine modeste, la fermeture de Diderot, implanté dans le quartier difficile de Valdegour serait un moyen de lutter contre l'absence de mixité sociale.

Derrière le prétexte de lutte contre l'absence de mixité sociale, la volonté de faire des économies sur le dos des plus fragiles.

Une voix qui porte dans le quartier de Valdegour. Celle de l'ancien Conseiller général, Bernard Auzon-Cap, fermer Diderot c'est préparer la désertification d'une zone où vivent près de 4.000 habitants. Des habitants frappés d'une extrême précarité et qui voient les services de l'état disparaître un à un.

Cette fermeture n'est pas officielle mais déjà les inquiétudes se font entendre dans le quartier de Valdegour. La FCPE, souhaite que tout soit posé sur la table et que les autorités s'expliquent. Ce qu'elles ne semblent pas disposées à faire.