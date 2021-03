Parents d'élèves et enseignants toujours en colère contre la fermeture de 10 classes en Creuse

Parents d'élèves, enseignants, élus communaux, on les sentait tendus devant l'inspection académique de Guéret ce samedi matin. Un grief revient dans la bouche de beaucoup : l'inspection d'académie n'écoute pas suffisamment ses interlocuteurs. Jean-Claude Perot, le maire de Saint-Dizier-Leyrenne, en veut à l'inspecteur d'académie Laurent Fichet. "Je lui ai envoyé plusieurs courriers, raconte l'élu, il n'a jamais répondu. Il a été très gentil quand on l'a eu en visio mais voilà il n'a pas répondu."

Les négociations pour aboutir à une carte scolaire 2021 sont à la fois tendues et au point mort. Mardi 9 mars, l'inspection d'académie a maintenu sa volonté de fermer 10 classes et de n'en ouvrir qu'une seule dans le département en septembre prochain. Les syndicats avaient pourtant rejeté une proposition similaire 10 jours auparavant. Trois jours plus tard, le jeudi 11 mars, les syndicats enseignants et les représentants des parents d'élèves boycottaient le Conseil Départemental d'Education Nationale (CDEN). Y participer aurait voulu dire qu'ils acceptaient la proposition de carte scolaire, expliquent les représentants syndicaux.

Ce CDEN a donc été reportée au 23 mars prochain. Cette fois-ci les syndicats affirment qu'ils en seront. Et espèrent obtenir un compromis de la part de l'inspection. Pour certain, il est déjà trop tard pour combattre les 10 fermetures annoncées, mais les représentants des enseignants et des parents d'élèves espèrent encore obtenir un renforcement, à hauteur de 10 postes, de la brigade de remplacement du département.

Saint-Dizier-Leyrenne pourrait perdre une classe à la rentrée prochaine, Gouzon aussi. 100 élèves aujourd'hui dans l'école, répartis dans 5 classes, une par niveau. C'est une organisation standard pour le directeur Yoan Mouret : "L'idée c'est de tout tirer vers le haut plutôt que tout descendre vers le bas ! On nous parle beaucoup de distanciation sociale et là on va concentrer beaucoup plus d'élèves dans les classes."