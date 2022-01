Ce jeudi plusieurs syndicats appellent à la grève pour une revalorisation des salaires, grève à laquelle participe entre autres une partie du personnel enseignant et périscolaire. Cantines fermées, tests à répétitions, enseignants absents... Les parents sont contraints de s'organiser.

Covid, grève, enseignants malades : "On n'en peut plus !" témoignent des parents à Strasbourg

Une nouvelle grève se tient ce jeudi pour le personnel éducatif qui réclame plus de moyens dans les écoles et des revalorisations de salaires... Entre des règles sanitaires contraignantes dans les écoles et des cantines fermées en Alsace, certains parents d'élèves craquent.

Devant la grille de l'école Schoepflin, dans le centre-ville de Strasbourg, Marlène installe son fils Léon dans son vélo cargo. Alors que la cantine est fermée, elle a dû aménager son emploi du temps pour le récupérer à la pause méridienne. "On n'en peut plus, c'est vraiment compliqué." confie-t-elle, visiblement exténuée. "Les deux maîtresses de mon fils ont le Covid, la cantine est fermée, sans parler de la grève qui s'ajoute... C'est fatigant. Vivement les vacances !"

Arnaud attend que sa fille sorte de l'établissement, et il confie en avoir assez de faire la queue pour les résultats des tests. En cas d'élève testé positif au Covid-19 dans une classe, les enfants cas-contacts doivent réaliser un autotest à J+2 et à J +4. "Je trouve qu'il y a beaucoup trop de tests à réaliser" estime Arnaud. "J'habite juste à côté d'un laboratoire, et il y a toujours énormément de monde. C'est compliqué d'avoir les résultats pour le lendemain."

Recruter davantage d'enseignants et revaloriser les salaires"

Avec la progression du variant Omicron, les absences de professeurs malades s'accumulent en Alsace. De son côté, la FCPE (Fédération des conseils de parents d'élèves) réclame davantage de moyens pour l'éducation. "Il faudrait recruter plus d'enseignants pour pallier aux absences de ceux qui sont malades, et revaloriser les salaires des personnes qui travaillent dans le périscolaire" souligne Julien Rastegar de la FCPE Strasbourg.

L'association de parents d'élèves insiste aussi sur la nécessité de fournir des masques et des tests aux enseignants et aux parents, et demande la mise en place de capteurs de CO2 dans les classes.

Certains parents comme Virginie confient ne plus réaliser d'autotests sur leurs enfants, faute de temps et de moyens. "Je me demande si on ne se met pas un peu trop de contraintes pour un virus avec lequel il faudra un jour ou l'autre accepter de vivre."

Des cantines solidaires

En raison du manque de personnel, plusieurs cantines scolaires n'accueillent pas d'élèves à Strasbourg. En particulier ce jeudi de grève, où toutes les cantines sont fermées. La FCPE et d'autres parents d'élèves se mobilisent pour mettre en place des cantines solidaires, où quelques parents volontaires accueillerons des enfants à la pause déjeuner, notamment à l'école Robert-Schumann au quartier de l'Esplanade à Strasbourg et à l'école Edouard-Branly au Wacken, toujours à Strasbourg.

Ce jeudi une partie du personnel éducatif se joindra à la grève nationale interprofessionnelle. A Strasbourg, le rendez-vous est donné à 14h place Kléber.