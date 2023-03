Parents, élus et instituteurs mobilisés une nouvelle fois contre les fermetures de classes en Creuse

Syndicats d'enseignants et parents d'élèves creusois ne décolèrent pas : ils refusent toute suppression de poste à la rentrée prochaine. Six fermetures de classe sont encore prévues. Ils réclament au contraire trente postes supplémentaires. L'intersyndicale appelle à une nouvelle manifestation samedi 11 mars à 16h devant la préfecture à Guéret. En attendant, une cinquantaine de parents d'élèves, rejoints par une poignée d'élus et des instituteurs, manifestent depuis 10h devant la mairie de Guéret.

Les parents d'élèves ont écrit leur colère au ministre de l'Education Nationale. Le courrier a également été signé par la députée et les sénateurs de la Creuse, la présidente du département et de nombreux élus. Tous demandent également à Pap N'Diaye de venir les rencontrer en Creuse.

Quand une fillette renvoie à E. Macron son autographe

Les parents d'élèves tentent de mobiliser les personnalités attachées à la Creuse. Ils ont ainsi sollicité l'actrice Anny Duperey ou encore Gauvain Sers, dont ils attendent une réponse, le chanteur des "Oubliés" étant en pleine tournée.

Une parent d'élève de l’école élémentaire Guéry-Cerclier de Guéret a également écrit au président de la République. Sa fille avait reçu un autographe d'Emmanuel Macron lors de sa venue en septembre pour remettre le chèque du Loto du patrimoine au petit théâtre à l'italienne de Guéret. Quelques mois plus tard, la fillette a renvoyé cet autographe à son auteur, indiquant... qu'elle préférait à la place garder sa maîtresse !

La réponse du ministère de l'Education

Une maman creusoise a aussi pris la plume pour écrire au ministre de l'Education. Elle y évoque la fermeture d'une classe dans l'école primaire Cerclier-Guéry de Guéret. Le ministre n'y a pas répondu en personne, mais sa "conseillère spéciale" l'a fait. Selon elle, "le renforcement d’une offre éducative de qualité constitue l’une des priorités du ministère afin de garantir les mêmes chances à chaque élève, où qu’il soit scolarisé". Elle souligne l'augmentation "inédite" du budget de l'Education nationale de 6,5% prévue par la loi de finances 2023.

A propos de la ruralité, elle ajoute : "Les territoires ruraux sont un atout pour notre pays et l’École de la République doit être un acteur majeur du dynamisme des espaces les plus éloignés et un levier essentiel de l’équité territoriale." Mais elle insiste sur les mutations démographiques : "L’année scolaire 2023-2024 sera marquée à nouveau par une forte baisse du nombre d’élèves de près de 64.000 dans le premier degré. L’académie de Limoges se verra également impactée, avec une diminution des effectifs de 1,4 % dans le premier degré. Les moyens d’enseignement prévus permettront toutefois une amélioration du taux d’encadrement, répondant ainsi aux priorités pédagogiques et éducatives."

Cette "progression des taux d'encadrement" renforcera selon cette conseillère l'école inclusive, "en permettant la création de nouveaux dispositifs d’unités locales pour l’inclusion scolaire (ULIS)".