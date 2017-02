Parents et élus se mobilisent ce lundi à Châtelus-Malvaleix

Les parents d'élèves de la Creuse sont toujours mobilisés contre d'éventuelles fermetures de classe. Ce lundi, c'est à Châtelus-Malvaleix que ça se passe. Rassemblement à 16H30 devant l'école, qui risque de perdre un poste d'enseignant.

Ils sont décidés à ne pas se laisser faire ! Les parents, les enfants et les élus de Châtelus-Malvaleix vont manifester ce lundi à 16H30 devant l'école. L'Inspection Académique leur a dit que l'école pourrait perdre un poste d'enseignant à la prochaine rentrée. Une éventualité qui n'est même pas envisageable pour le 1er adjoint au maire de Châtelus, Guy Busset très remonté : "si on prend les effectifs que donnent les instances académiques, on est à moins un élève par rapport à l'année dernière, alors expliquez moi la logique !"

A chaque fois qu'un poste a été fermé, je n'ai pas souvent vu sa réouverture - Guy Busset, 1er adjoint

Selon l'élu et les représentants des parents d'élèves, les effectifs vont remonter dès la rentrée 2018 avec 44 élèves. Il prévoient même 49 enfants pour 2019. _"Il y a un petit mou"reconnaît Guy Busset, également ancien professeur au collège de Châtelus-le-Marcheix "mais il sera l'argement compensé par les prochaines rentrées. Mon ancienneté dans l'Education Nationale me permet de dire qu'à chaque fois qu'un poste a été fermé, je n'ai pas souvent vu sa réouverture.Mieux vaut prévenir que guérir."_

Pour les parents des élèves scolarisés à Châtelus, la suppression de la classe grande section de maternelle/CP est inconcevable : "les conditions de travail pour les enseignantes sera dégradée et les enfants vont en pâtir." La classe menacée regroupe actuellement la dernière année de maternelle et la première année de primaire. "Les grandes sections commencent l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, donc ça leur permet d'appréhender cette phase qui est la plus difficile", résume Ludovic Patard, papa de deux enfants, qui dénonce une politique du chiffre au détriment de la qualité de l'enseignement.

L'école de Châtelus-le-Marcheix est en RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) avec Bétête. Les deux communes comptent 63 élèves, 45 à Châtelus dans trois classes de la très petite section au CE2. A Bétête, 18 enfants sont scolarisés dans la classe de CM1/CM2.

Ce lundi, les maires de Châtelus, Bétête mais aussi Saint-Dizier-les-Domaines devraient être présents devant l'école.