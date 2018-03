Une trentaine de parents et de professeurs des écoles se sont retrouvés devant les Halles de la Paillade ce vendredi 16 mars. Ils ont peur des classes surchargées pour leurs enfants en CE2 où il n'y a plus de classes dédoublées.

Ils se sont donnés rendez-vous pour une nouvelle journée d'action devant les Halles de la Paillade. Gilets jaunes sur le dos et tracts à la main, une trentaine de parents et d'enseignants des écoles primaires situés en réseau d'éducation prioritaire (REP et REP+) ont voulu manifester leur mécontentement et leur peur pour l'avenir des élèves.

Classes surchargées en CE2

Les classes dédoublées en CP et CE1 sont une vraie chance, comme en témoigne Souad, maman d'une petite fille de 7 ans. "Elle est très bien suivie, très entourée. C'est pour l'avenir que je m'inquiète !" Car en CE2, terminé les classes dédoublées. D'après certains professeurs, les classes peuvent atteindre jusqu'à 30 élèves "alors qu'il ne doit pas y en avoir plus de 25 par classe en REP et REP+" nous assure Maxence, professeur en CP à l'école Roosevelt.

On a peur pour l'avenir de nos enfants. Raymonde, maman d'une petite fille de 8 ans

Les professeurs critiquent l'absence d'ouverture de poste et parlent même de 90 fermetures. "On lance une bonne idée mais à moyens constants. Des professeurs en cycle 3 - CM1 et CM2- sont rebasculés sur des postes en CE2 mais ce n'est pas suffisant."

Les manifestants dénoncent aussi le manque de remplaçants. © Radio France - Marion Bargiacchi

Une mise en compétition des enseignants

D'autant plus qu'à la rentrée prochaine, seuls les professeurs habilités pourront enseigner dans les classes de CP et CE1 dédoublées. Des professeurs qui ont du envoyer un dossier avec un CV, une lettre de motivation puis passer un entretien. "On arrive à des situations ubuesque, où une collègue du Petit Bard qui enseigne depuis 15 ans en CP se voit refuser ce poste parce qu'elle n'a pas répondu dans les temps" explique Maxence. Une différence entre professeurs qui remet en cause le concours qu'ils ont passé et même, à terme selon lui, leur statut de fonctionnaire.

Les professeurs et parents se sont donnés rendez-vous jeudi 22 mars à 9h30 devant les Halles de la Pailalde pour rejoindre le cortège des fonctionnaires en grève.