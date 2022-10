Parents et syndicat enseignant se mobilisent pour exiger le remplacement des professeurs absents

La FSU-SNUIPP l'affirme, impossible d'avoir des chiffres frais et complets sur le nombre d'enseignants non remplacés en Meurthe-et-Moselle en 1er degré depuis la rentrée. Le rectorat leur demande du temps pour les communiquer. Le syndicat avance tout de même une trentaine de classes concernées en moyenne au 20 septembre dernier dans le département.

ⓘ Publicité

Cela semble assez peu au vu du pic des 250 classes en moyenne touchées lors de la pandémie de COVID 19. Et pourtant c'est déjà beaucoup, aussi tôt dans l'année scolaire, précise Stephen Singer, co-secrétaire départemental du syndicat.

Il explique notamment que sur les 279 postes de remplaçants en 1er degré, 243 étaient déjà mobilisés le 2 septembre, jour de la rentrée. "Les soucis ne datent pas d'aujourd'hui" fait remarquer Anne Hautenauve, l'autre co-secrétaire de la FSU-SNUIPP en Meurthe-et-Moselle, "mais ça s'accentue car cela fait des années qu'il n'y a pas de création de poste de remplaçant"

Aux services départementaux de l'Education Nationale, on reconnait qu'il y a plus d'absences de professeurs depuis 15 jours. Mais des absences essentiellement pour maladies et des petites absences, de quelques jours. Le souci de remplacement ne serait donc pas structurel mais ponctuel. Même si le recrutement des contractuels n'est pas encore terminé et qu'il reste 3 postes à pourvoir sur les 38 prévus.

Parents et enseignants invités à faire remonter les cas

Devant la difficulté à avoir des chiffres, le syndicat FSU-SNUIPP 54 a donc décidé avec la fédération de parents d'élèves FCPE, de faire son propre état des lieux.

Des affiches ont donc été distribuées dans les écoles, objectif : exiger le remplacement des enseignants en cas d'absences. Un site internet ou un QR Code à flasher vous renvoie vers un document destiné aux responsables de l'Education Nationale dans le département (recteur, directeur académique et inspecteur). Il suffit d'indiquer le nom de l'établissement et la durée du non-remplacement. Parents et enseignants sont invités à le remplir.

L'affiche a été distribuée dans les écoles du département © Radio France - Johan Gand

1er objectif : que les remarques des parents remontent directement aux personnes concernées. "Trop souvent, c'est l'enseignant présent, qui fait les frais du mécontentement des parents, là cela arrivera directement aux décisionnaires". 2ème objectif : avoir un état des lieux précis de ces non remplacements.

Situation parfois complexe

Le rectorat précise qu'il y a des règles pour les remplacements. La priorité est donner aux petites structures où ce n'est pas évident de répartir d'autres enfants dans les classes en cas d'absence. C'est le cas pour les écoles avec 1, 2 ou 3 classes.

Car en cas d'absence non remplacée, soit les parents préfèrent garder leur enfant à la maison, s'ils le peuvent. Soit les enfants sont répartis dans les autres classes mais "cela s'apparente plus à de la garderie" souligne Anne Hautenauve de la FSU-SNUIPP "Comment faire classe avec des CM2 quand vous accueillez également une classe de CP?"

Mohammed Iksi, responsable de la FCPE en Meurthe-et-Moselle, témoigne des nombreux appels qu'il reçoit depuis la rentrée de parents sans solution. "C'est aux parents de s'adapter. Parfois même on appelle les parents au travail pour venir rechercher les enfants car l'enseignant n'est pas là." Il s'inquiète même de la suite "les remplaçants, les contractuels ont été placés au début de l'année. Comment cela va se passer cet automne ou cet hiver quand il y aura encore plus d'absences pour maladie? Y a-t-il une réponse? A chaque fois que l'on pose la question, il n'y a pas de réponse claire. On s'est donc dit il faut trouver une solution"