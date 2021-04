Parents prioritaires : 200 écoles et 31 collèges resteront ouverts cette semaine dans le Loiret

200 écoles et 31 collèges du Loiret seront ouverts cette semaine pour accueillir les enfants des parents sans solution de garde et dont les missions sont prioritaires. La liste des parents éligibles s'est beaucoup élargie par rapport à l'an passé.

Les établissements scolaires resteront fermés cette semaine au nom de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Enfin, pas tout à fait : dans le Loiret, 200 écoles maternelles ou élémentaires et 31 collèges vont continuer à fonctionner, mais en petit comité, pour accueillir les enfants de parents dont les métiers sont jugés prioritaires et qui n'ont pas de solution de garde. Cela représente quand même 44% des écoles et 54% des collèges publics du département !

Davantage de parents éligibles

"On a réactivé le dispositif de l'an passé, mais en le complétant, explique Philippe Ballé, directeur académique des services de l'éducation nationale dans le Loiret : grâce à une belle mobilisation de toute la communauté éducative, nous avons pu publier dès vendredi dernier sur notre site Internet la liste des pôles d'accueil, nous n'avons eu aucun problème pour trouver du personnel volontaire."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Par rapport à l'an passé, la liste des parents éligibles s'est en fait nettement allongée. Sont désormais concernés : les soignants mais désormais pris au sens large (masseurs-kinésithérapeutes inclus, par exemple), personnels des Ehpad, forces de l'ordre, fonctionnaires chargés de la gestion de crise (à la préfecture, l'ARS, la CPAM notamment) et aussi - grande nouveauté - personnels et bénévoles des filières de dépistage et de vaccination pour le Covid-19.

A Orléans, 5 fois + d'enfants inscrits !

"Le gouvernement n'a révélé cette liste que tard dans la journée de vendredi, alors que la décision de fermer les écoles a été annoncé mercredi soir, regrette Chrystel de Filippi, l'adjointe à l'Education à Orléans. Une fois de plus, il a fallu réagir en toute urgence, planifier, prévenir les parents, prévoir les agents nécessaires, ATSEM, agents d'entretien, cantines, et ce en plein week-end pascal ! Ce mode de gestion à la dernière minute devient fatigant pour les équipes, sur le terrain comme dans les bureaux."

La ville d'Orléans a choisi de garder ouvertes les mêmes écoles que l'an passé, soit 12 écoles - grosso modo 1 maternelle et 1 élémentaire par quartier. Mais cette fois, 230 enfants sont inscrits, contre une quarantaine l'an passé ! "C'est 5 fois plus et on ne se l'explique pas complètement, même si davantage de parents sont éligibles, commente Chrystel de Filippi. Mais on fera face." Chaque groupe est limité à 10 enfants en maternelle et à 15 enfants en élémentaire et au collège.

Regroupements scolaires dans certains cas

Dans certains cas, l'Education nationale a choisi d'effectuer des regroupements scolaires. Ainsi, l'école primaire Montesquieu à Boigny-sur-Bionne accueillera des enfants de Boigny mais aussi de Mardié, de Chécy, de Combleux et de Bou. "Les détails, on les obtient le vendredi après-midi, et il faut s'organiser en conséquence, c'est un peu compliqué, reconnaît Luc Milliat, le maire de Boigny-sur-Bionne. Mais la force des petites communes, c'est de pouvoir s'adapter très vite et de compter sur la solidarité. Nous avons d'ailleurs choisi d'assurer le péri-scolaire, avec un accueil possible de 7h30 à 18h, et une cantine maintenue, le tout exceptionnellement gratuit cette semaine."

Ce système d'accueil des enfants de parents "prioritaires" s'applique du 6 au 9 avril dans les écoles et se poursuivra du 26 avril au 1er mai dans les collèges (pour les élèves de moins de 16 ans). La ville d'Orléans ouvrira le mercredi 7 avril et pendant les deux semaines de vacances 2 centres de loisirs, toujours pour le même public : Châtelet (centre-ville) et Les Sapins (la Source), mais sans transports.