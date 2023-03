Parents, syndicats et professeurs manifestent devant le rectorat à Dijon contre les fermetures de classes

Ce mercredi 22 mars, une centaine de professeurs, parents d'élèves et syndicats se sont réunis devant le rectorat à Dijon pour protester contre la carte scolaire 2023-2024. "Des classes à 30 élèves, ce n'est pas possible", souffle Emmanuelle, professeur documentaliste au collège de Brazey-en-Plaine. "On ne peut pas travailler dans ces conditions. On ne peut pas proposer un suivi personnalisé de qualité lorsqu'on a autant d'élèves."

Les parents et professeurs du collège de Brazey-en-Plaine sont venus avec une banderole devant le rectorat de Dijon © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Ces classes surchargées posent un autre problème pour Emmanuelle : l'impossibilité d'organiser des sorties scolaires à plusieurs classes. "La location d'un car pour faire des sorties culturelles à Dijon coûte cher. Normalement, on pouvait mettre deux classes dans un car, puisqu'il y a 53 places. Si les élèves sont 30 par classe, on devra sacrifier l'une des deux classes. Le rectorat doit penser à cela, nous avons besoin de nous déplacer jusqu'à Dijon, nous n'avons pas de musées à Brazey-en-Plaine !"

Un petit groupe a été reçu par le rectorat en marge du rassemblement. "La carte scolaire peut encore évoluer d'ici le mois de juin et des dotations supplémentaires pourraient être accordées aux établissements en difficulté", promet le rectorat.

