"Parfois, j'attends 45 minutes pour manger" : une file d'attente interminable devant les Restos U à Dijon

Une file d'attente interminable d'étudiants pressés de manger : l'image est la même depuis la rentrée devant le restaurant universitaire de Montmuzard, sur le campus de Dijon. Depuis le début de la semaine, c'est le même problème. Les étudiants arrivent par centaine à midi et doivent patienter parfois plus de 30mn avant de pouvoir prendre un plateau. Samir, étudiant en droit, a tout essayé. "Quand je finis tôt le matin, j'essaie de venir manger dès 11h30 mais parfois à cette heure-ci, il y a déjà du monde."

Il est midi pile devant le restaurant universitaire Montmuzard et la file d'attente est déjà longue © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Il est midi, Marine sort tout juste des cours. Elle se glisse, l'air blasé, dans la file d'attente. "Je n'ai que 45 minutes pour manger, je ne vais pas pouvoir attendre trop longtemps. Si ça dure, j'irais à la boulangerie me prendre un sandwich." Un peu plus loin, Tony, étudiant de 22 ans. Lui aussi perd patience, après trois ans d'études à la fac. "Maintenant, je double tout le monde", s'amuse-t-il.

Jusqu'à 12h45, la queue ne désemplit pas devant le restaurant universitaire Montmuzard © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Marjorie, étudiante en psychologie, se désole de la situation. "C'est tous les jours comme ça. On met du temps à rentrer dans le restaurant et ensuite il nous reste que 15 minutes pour manger. C'est embêtant car j'aimerais profiter de cette pause pour réviser aussi… mais avec l'attente devant le resto U, je n'ai pas le temps."

Le Resto U Montmuzard peut accueillir 1.000 étudiants par service © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Un repas à petit prix

Si l'attente peut être longue, le restaurant universitaire propose le repas à un euro pour les boursiers. Une somme non négligeable pour Charlotte. "Pour éviter la queue, j'ai déjà essayé de me faire des Tupperware ou d'acheter un sandwich à la boulangerie mais finalement ça me revenait beaucoup trop cher." Et si les étudiants se pressent au Resto U, c'est aussi parce qu'ils y trouvent des repas chauds et équilibrés. "Le Resto U, ça nous force à bien manger et puis le matin, on a pas toujours le temps de se préparer des repas pour le midi", souligne Coralie, étudiante à l'IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers).

Le CROUS se défend

De son côté, le CROUS répond : un service de repas à emporter a été créé l'année dernière, au resto U Montmuzard. Il est également possible depuis de nombreuses années de commander son repas en amont dans les cafétérias du campus, puis de le récupérer le midi sans faire la queue. Le CROUS invite également les étudiants à se tourner vers les autres restaurants universitaires, comme celui de Mansart qui peut accueillir 600 jeunes.