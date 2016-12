Pari réussi pour l'école de Ledeuix brûlée : les préfabriqués sont prêts pour la rentrée

Mardi prochain les écoliers de Ledeuix vont pouvoir faire leur rentrée dans l'école en préfabriqués, soit un mois et demi après l'incendie criminel.

C'est un sacré défi que la mairie de Ledeuix vient de relever. Six semaines après l'incendie criminel qui a ravagé la moitié de l'école du village les écoliers vont pouvoir s'installer dans leur nouvelle école en préfabriqués. Toute une école a été recréée juste à côté de celle qui a brûlé.

515 m2 de préfabriqués

"On s'est donné beaucoup de mal" insiste le maire de la commune Bernard Aurisset qui n'a pas démérité depuis l'incendie "il fallait faire très vite alors on a pris des entreprises locales qui ont travaillé même après 19 heures". Tout a été recréé "pour que les enfants retrouvent leur univers" explique la directrice de l'école Brigitte Viard. Ainsi, 515 mètres carrés de préfabriqués ont été installés. L'école provisoire compte 5 classes, un réfectoire, un dortoir, une garderie, quatre toilettes et un chapiteau de 100 mètres carrés pour le préau.

L'école provisoire de Ledeuix en préfabriqués © Radio France - Jeanne marie Marco

Les enfants vont rester deux ans dans cette école en préfabriqués, le temps nécessaire pour refaire l'école brûlée. Dans l'idéal "les travaux seront terminés pour la rentrée 2018" espère le maire. L'assurance de la commune devrait prendre en charge l'ensemble des travaux, l'école provisoire a coûté 270.000 euros.

On peut être fiers ! — Bernard Aurisset le maire

Les travaux de l'école brûlée n'ont pas commencé © Radio France - Jeanne marie Marco

Des dons extraordinaires

Depuis l'incendie des centaines de personnes ont fait des dons à la commune pour financer les travaux, une enveloppe d'environ 15.000 euros rien qu'avec les particuliers a été récoltée. La commune de Ledeuix a aussi reçu 60.000 euros des collectivités.

Une enquête est toujours en cours. Deux jours après le sinistre le parquet de Pau annonçait que l'incendie était d'origine criminelle.