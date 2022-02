Paris 13e : Dans une école, une fresque murale parmi les 100 plus belles œuvres de street-art au monde

Exposée à Paris sur le mur d'une école élémentaire du 13e arrondissement, une fresque de l'artiste Vinie figure ans le top des 100 plus belles œuvres mondiales de street-art pour la plus grande joie des élèves et du directeur de l'établissement.

Dans le 13e arrondissement de Paris, les élèves de l’école Léon-Maurice Nordmann ne dissimulent pas leur fierté. Une fresque murale peinte dans la cour de récréation figure parmi les 100 plus belles œuvres de street-art au monde sur l'année 2021 !

Une grande joie, une grande fierté

Sur un grand mur est représenté en position allongé une jeune fille aux cheveux arc-en-ciel que les enfants ont baptisé "Miss Couleurs". Réalisé en janvier 2021 avec le soutien de la mairie de Paris, ce dessin de la graffeuse toulousaine Vinie a été retenu dans un concours international organisé par le site spécialisé Street Art Cities.

Le vote ouvert aux internautes du monde entier est désormais clos, et ce depuis minuit ce lundi. Mais qu'importe le résultat final, le projet pédagogique est une réussite totale explique Bernard Philippon le directeur de cette école élémentaire. "Cela procure surtout une très grande joie et une très grande fierté pour les élèves et pour Vinie. Cette femme a des qualités humaines à la hauteur de ses qualités artistiques" déclare-t-il. Selon le chef d'établissement, l'artiste toulousaine a "joué le jeu avec les enfants en donnant énormément de son temps. Elle restait le soir et parlait avec eux. Il y a un vrai travail de fond qui donne à cette œuvre une dimension collective".

Il y a un vrai travail de fond qui donne à cette œuvre une dimension collective

Et que ne fut pas sa surprise au moment d'apprendre que la fresque était retenue dans la sélection d'un concours international. "C'est la preuve que l'on a participé à un vrai projet d'amélioration de qualité de vie et d'embellissement." Le directeur souligne d'ailleurs que d'eux-mêmes, les élèves ont souhaité arrêter de jouer au foot dans la cour pour ne pas risquer de salir l'œuvre avec un ballon. "C'est extraordinaire" sourit M. Philippon qui précise quand même que les ballons ne sont bien sûr pas interdits pendant les récréations.

"Je voulais absolument que ce soit un travail pédagogique où les enfants allaient pouvoir suivre la création d'une œuvre avec toute la préparation et toutes les étapes pour que cela devienne aussi leur fresque" poursuit-il. Et c'est bien le cas à entendre les élèves qui se souviennent avec beaucoup de fierté : "L'artiste avait des bombes de peinture et des échelles pour peindre au mur" se rappelle Anass. De son côté Paloma a été marquée "par le gros masque qu'elle portait pour se protéger des produits toxiques". Quant au rendu final, les enfants sont conquis. " 'Miss Couleurs' mérite d'être connue parce qu'elle est quand même très jolie" résume une petite fille de CM2.

Outre celui de l'école, un autre mur parisien figure dans le top 100 des plus belles œuvres de street-art au monde. Il s'agit de la façade du 7 rue Desargues dans le 11e arrondissement. L'artiste Huyro dessine une majestueuse Cheffe d’orchestre visible depuis le trottoir.