Paris 2024 : l'athlète paralympique Florian Merrien échange sur le handicap avec des écoliers du Havre

Il a été accueilli en superstar. Florian Merrien, l'athlète normand, qualifié aux Jeux paralympiques de Paris en tennis de table, était à l'école privée Saint Léon au Havre, ce jeudi matin. L'athlète de 38 ans qui a déjà emporté quatre médailles olympiques, dont une en or, a échangé avec les enfants sur le handicap.

ⓘ Publicité

"Il est différent, explique Scarlett, cinq ans. Il est très fort, et très gentil". Depuis la rentrée, avec sa classe de grande section de maternelle, elle travaille sur le handicap, au travers des Jeux paralympiques de Paris, qui débutent en septembre prochain.

"Nous avons depuis la rentrée une petite fille polyhandicapée, explique la maîtresse, Pascaline Masson. Elle est très intégrée dans la classe et il me semble primordial de travailler sur l'acceptation du handicap dès la maternelle". Au travers des symboles de l'olympisme, l'insitutrice véhicule les valeurs du respect et de la tolérance.

Parler de son handicap n'est pas une gêne pour Florian Merrien, d'ailleurs, il en a même fait son métier. Depuis 2016 il organise des rencontres avec les collégiens de la Seine-Maritime pour échanger sur le handicap, "et les jeux paralympiques, chez nous, en France, vont permettre de mettre plus en lumière le handisport."