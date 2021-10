Paris 2024 : l'université de Brest lance des bourses pour les sportifs de haut niveau

La Fondation UBO a lancé lundi un programme de bourses d'excellence sportive pour soutenir les étudiants finistériens désireux de préparer les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Trois lauréats seront sélectionnés par un jury mi-novembre et recevront notamment une aide de 2.500 euros.

Concilier les études et le sport de haut niveau n'est pas toujours facile, notamment sur le plan financier. C'est la raison pour laquelle la Fondation de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) a souhaité accompagner des étudiants en vue des J.O. de Paris 2024. Elle a présenté ce lundi un programme de bourses d'excellence sportive qui s'étendra sur au moins trois ans.

Une "super initiative" pour Pauline Coatanéa

"A ma connaissance, on est la première université à faire ça, précisePascal Olivard, le président de la Fondation UBO. Notre objectif est de permettre à ces étudiants de concilier au mieux leur parcours académique et leur pratique du sport de haut niveau, pour avoir toutes les chances de gagner à Paris".

Ce programme baptisé "Meilleur espoir UBO Paris 2024" a une marraine : la championne olympique de handball Pauline Coatanéa, qui avait commencé sa licence de chimie à l'UBO en 2010. "Je pense que les contraintes financières peuvent décourager certains de poursuivre la voie du haut niveau donc c'est une super initiative, ça peut donner un coup de pouce à ces jeunes pour continuer ce double cursus", estime la joueuse du Brest Bretagne Handball.

Une centaine d'étudiants concernés

Une petite centaine d'étudiants inscrits à l'UBO en licence, master ou doctorat sont identifiés comme sportifs de haut niveau par une fédération sportive. Tous peuvent déposer un dossier de candidature par mail (fondation@univ-brest.fr) avant le vendredi 5 novembre à midi. Le 16 novembre, un jury présidé par Faustine Méret (ancienne championne olympique de planche à voile, et enseignante en Staps à l'UBO) désignera trois lauréats. Ils recevront une bourse de 2.500 euros et bénéficieront aussi d'un tutorat renforcé et d'un accompagnement dans leur recherche de sponsors.