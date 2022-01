Paris 2024 : Tony Estanguet a lancé la semaine olympique et paralympique au Mans

L'ancien champion et président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, Tony Estanguet, est allé à la rencontre des élèves sarthois ce lundi. L'occasion d'inaugurer la semaine olympique et paralympique pour inciter les enfants à faire plus de sport.

Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux Olympique de Paris 2024, était en visite en Sarthe ce lundi 24 janvier. Accompagné d'une délégation d'athlètes, il s'est notamment rendu à l'école primaire Marcel Pagnol du Mans pour lancer la 6e édition de la semaine olympique et paralympique, une série d'activités dans les établissements scolaires pour inciter les enfants à faire du sport.

A son arrivée, les élèves avaient préparé une cérémonie d'ouverture : les différents groupes faisant le tour de la cour, des petits drapeaux à la main, avant de faire une démonstration de danse et de corde à sauter. Le triple champion olympique et triple champion du monde de canoë s'est joint aux enfants pour du biathlon (en format course à pied avec des frisbees en guise de carabine) et du torball, un sport de ballon pour malvoyants et non-voyants.

Tony Estanguet a participé avec les élèves à une partie de torball © Radio France - Raphaël Cann

90% de projets parasportifs

"Cette année, 90% des projets sont des projets parasportifs", précise Marie-Amélie Le Fur, championne paralympique de sprint et de saut en longueur et présidente du comité paralympique et sportif français. "C'est vraiment un moment important pour que chacun appréhende la difficulté de l'autre et la façon dont le sport peut s'adapter à la singularité de l'individu." Elle a pu aussi directement expliquer son parcours lors d'une séance de questions-réponses entre les enfants et les athlètes présents.

Les élèves ont aussi pu questionner le handballeur Olivier Girault, président de l'Union nationale du sport scolaire (UNSS), et l'ancienne basketteuse des Bleues Emmeline Ndongue. L'occasion pour Tony Estanguet de rappeler la raison de leur présence : "c'est parce que malheureusement, il y a de plus en plus d'enfants qui ne font plus du tout d'activité sportive et pour leur santé, ce n'est pas très bon", explique-t-il en insistant sur l'importance des 30 minutes d'activités physique quotidienne, un dispositif expérimenté à l'école Marcel Pagnol.

Les élèves ont pu découvrir une vraie médaille d'or olympique © Radio France - Raphaël Cann

Des délégations en Sarthe ?

La Sarthe a ses chances pour accueillir une délégation en 2024, avec neuf sites labelisés comme centres de préparation aux jeux. "Les atouts, ce sont la proximité avec Paris et la qualité des infrastructures", affirme Tony Estanguet. "On a fait un recensement de tous ces centres en France, qu'on a envoyé aux 206 pays qui participent aux jeux, et donc les délégations en fonction de leurs athlètes choisiront l'endroit où elles souhaitent se préparer."

