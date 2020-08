Paris : deux salons d'orientation Studyrama pour les étudiants ont lieu à la Cité internationale

La Cité Internationale Universitaire de Paris accueille deux Salons d’Orientation Studyrama les 4 et 5 septembre 2020. C'est l’occasion pour les étudiants de se renseigner sur les formations, en initial et en alternance, et de trouver où il est encore possible de s’inscrire pour la rentrée.