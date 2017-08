Paris : l'Ecole Normale Supérieure accueille 140 lycéens franciliens pour le Campus Talens

Pendant toute cette semaine, l'Ecole Normale Supérieure de la rue d'Ulm, à Paris, accueille 140 lycéens franciliens, pour le Campus Talens. Créé il y a dix ans, ce campus permet une mise à niveau des lycéens avant un suivi pendant deux ans par des tuteurs, élèves de l'ENS.

Le programme Talens, de l'Ecole Normale Supérieure est le premier projet porté par le Pôle PESU, le Pôle pour l'égalité des chances scolaires et universitaires. Il regroupe, actuellement plus de 350 élèves, issus de 10 lycées partenaires, d'Ile de France. Le programme est construit sur deux ans, pendant lesquels, des tuteurs et tutrices, élèves de l'ENS, vont permettre aux élèves d'acquérir une méthode de travail rigoureuse et des outils pour réussir leur baccalauréat. Mais il ne s'agit pas seulement d'un programme de soutien scolaire, mais aussi l'occasion de découvrir de nouveaux champs disciplinaires.

Pendant toute cette semaine, le Campus Talens a rassemblé, dans les locaux de l'ENS, les élèves qui suivront le programme Talens dans les deux prochaines années. L'occasion de se sentir plus fort pour la rentrée, mais aussi de créer des liens, entre des lycéens qui ne se seraient jamais rencontrés sans cela.

classe de français à l'ENS © Radio France - Sylvie Charbonnier

Jusqu'à ce vendredi, des cours de français, pour les lycéens en filière littéraire, des cours d'économie pour les lycéens de SES et des cours de Maths pour les filières S.

reportage sur le Campus Talens Copier

Cette année, deux nouveautés : des cours spécifiques pour les élèves de classe préparatoire et des cours pour des étudiants réfugiés, venus du Yémen, de Syrie, du Soudan ou de Palestine.

des cours pour les étudiants réfugiés © Radio France - Sylvie Charbonnier

Tous les renseignements sont sur le site de l'ENS.