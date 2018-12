Paris : les universités de la Sorbonne et de Tolbiac bloquées par des étudiants

Paris, Île-de-France, France

Comme les lycéens mardi en Ile-de-France, les étudiants manifestent à Paris.

Le blocage ce mercredi matin de l'université de Tolbiac (Paris-1) a été voté mardi par des étudiants réunis en assemblée générale. Leurs revendications sont les mêmes que celles des étudiants qui ont bloqué la Sorbonne (Paris-3) mardi. Ils protestent contre la hausse des droits d'inscription pour les jeunes étrangers venus de pays extérieurs à l'Europe.

Coucou c'est nous 😁https://t.co/davrnbJZNu — Commune Libre De Tolbiac (@TolbiacLibre) December 4, 2018

Pour le président de l'université de la Sorbonne, ces revendications sont incompréhensibles puisque le conseil d'administration a déjà voté contre cette hausse vendredi dernier.

s’est prononcé vendredi dernier contre ce projet par une motion votée à l’unanimité, à lire ici > https://t.co/Lb7fWuU6YX

Soyez assuré.e.s que nous faisons tout pour résoudre rapidement cette situation.

Carle Bonafous-Murat, Président @SorbonneParis3 5/5 — Sorbonne Nouvelle (@SorbonneParis3) December 4, 2018

De son côté l'Unef, deuxième syndicat étudiant, appelle à une journée de mobilisation le 13 décembre 2018 contre la hausse de ces frais d'inscription annoncée par le gouvernement.

Le gouvernement souhaitait, à partir de la rentrée 2019, demander aux étudiants étrangers de verser 2.770 euros en licence et 3.770 euros en master et doctorat, contre 170 euros pour une année de formation en licence, 243 euros en master et 380 euros en doctorat pour les jeunes Européens. Il avait précisé que cette augmentation s'accompagnerait d'une hausse des bourses destinées aux étudiants étrangers les plus défavorisés et que l'argent récolté permettrait d'améliorer l'accueil, administratif notamment, de ces étudiants venus de pays étrangers.