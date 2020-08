Paris-Saclay entre dans le top 15 du classement de Shanghai des meilleures universités du monde

C'est la première fois qu'une université française entre dans le top 15 des meilleures universités du monde selon le classement de Shanghai. Paris-Saclay, en Essonne, a décroché la 14e place dans l'édition 2020 publiée ce samedi 15 août. Une "reconnaissance du potentiel de recherche" de l'université francilienne se félicite sa directrice, Sylvie Retailleau, chez nos confrères de franceinfo.

Paris-Scalay compte 48.000 étudiants et 9.000 chercheurs et enseignants chercheurs. De quoi rivaliser avec les plus grands campus américains et chinois. "On a la chance d'avoir des chercheurs parmi les chercheurs les plus cités au monde", confirme la patronne de la faculté. "Et des laboratoires et des entités comme Centrale Supélec, et les organismes comme _le CEA, le CNRS_. On a aussi deux prix Nobel de physique et avec l'Institut des hautes études scientifiques, on a 10 médailles Fields de mathématiques et c'est vrai que cette reconnaissance, ces publications scientifiques dans de grandes revues très citées, sont un point fort pour le classement de Shanghai."

Avec cette 14e place au classement, Paris-Saclay espère bien attirer toujours plus. Des étudiants, des chercheurs bien sûr mais aussi des partenaires étrangers et industriels.