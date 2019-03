Parlement des enfants : les écoliers de Sous-Parsat reçoivent le député de la Creuse Jean-Baptiste Moreau

Sous-Parsat, France

Ça fait quoi d'être député ? C'est l'une des questions posées par les 23 élèves de la classe unique de Sous-Parsat, près d'Ahun (Creuse), à Jean-Baptiste Moreau, dans le cadre de leur participation au "Parlement des enfants". Pour savoir comment on travaille dans l'hémicycle, ils ont échangé sur le quotidien du député de la Creuse.

"Pour vous, qu'est-ce qu'être un bon député ?" demande l'un des élèves. "C'est une bonne question, sourit Jean-Baptiste Moreau. Faut pas compter ses heures et faut pas avoir envie de dormir." Les élèves ne manquent pas un mot de l'élu.

Séance de questions à bâtons rompus avec Jean-Baptiste Moreau. © Radio France - Céline Autin

Les questions-réponses s'enchaînent, avec quelques explications de texte : "Avez-vous déjà fait une proposition de loi ?" "Je n'ai pas fait de proposition de loi, par contre j'ai été ce qu'on appelle rapporteur. Alors ce n'est pas celui qui rapporte auprès du maître quand les autres font des bêtises ! On travaille sur cette loi avec ceux qui sont députés comme moi, et avec le gouvernement."

Ce sont aussi des questions que se posent les parents et plein de gens, parce qu'il y a un mythe autour du député ou du sénateur. Jean-Baptiste Moreau

Certains enfants posent des questions plus spontanées ("Est-ce que vous voulez être président de la République ?") ou très directes : "Est-ce que vous voulez sauver les petites écoles de nos campagnes ?" Dans cette classe unique de 23 élèves, Jean-Baptiste Moreau prend la question très au sérieux : "Bien sûr, je me bats pour nos petites écoles ! J'ai fait tout mon primaire dans la même classe unique. Le problème c'est qu'on a de moins en moins d'enfants en Creuse, il faut trouver un moyen d'amener des familles."

A la fin de la discussion, l'instituteur Geoffroy Clavaud transmet au député la proposition de loi rédigée par sa classe. "Le thème, c'est celui du numérique, et on a décidé de travailler sur les manière d'encadrer l'utilisation des tablettes numériques pour les plus jeunes" indique-t-il. Si leur proposition de loi est choisie, les écoliers iront visiter le Sénat à Paris.

Jean-Baptiste Moreau, lui, est très content de la rencontre : "L'éducation civique, c'est très important et cette discussion, ça peut leur donner envie d'aller plus loin. Surtout, c'est important de montrer qu'un député, ce n'est pas juste quelqu'un qu'on voit à la TV ou dans les journaux, mais quelqu'un qui vient les voir et discute avec eux." Il a même proposé à la classe unique de venir visiter l'Assemblée Nationale à Paris.