Participez à l'enquête d'étudiants cherbourgeois sur les circuits courts

Au départ, c'est un travail universitaire, mais à l'arrivée, l'enquête engagée par six étudiants en 2e année de DUT "Techniques de commercialisation" de l'IUT de Cherbourg-en-Cotentin pourrait bien intéresser le laboratoire de recherches Nimec, dépendant de l'université de Caen. "Nous souhaitons déterminer les conséquences de la Covid-19 sur l'activité des producteurs qui vendent en circuit court dans le secteur de Cherbourg", explique Paoline Aubey, l'une des étudiantes engagées dans le projet.

Avec ses camarades, elle a identifié plusieurs producteurs. "Ces derniers ont été interrogés et les résultats déjà compilés", explique Marion Le Mignant, une autre "enquêtrice". "On s'aperçoit que la plupart d'entre eux ont augmenté leur activité depuis le début de la crise sanitaire et on fait le postulat que leurs clients habituels ont augmenté leur recours aux circuits courts, et qu'ils ont en outre attiré de nouveaux clients. Nous souhaitons également savoir si les nouvelles habitudes de consommation de leurs clients vont durer au delà de la crise", poursuit Marion.

Un questionnaire disponible via internet

C'est là raison pour laquelle, le groupe d'étudiants a mis sur pied un questionnaire avec l'ambition de le soumettre à quelque 500 habitants du Nord du Cotentin. "Nous voulions interroger les gens dans la rue, mais c'est impossible avec la crise sanitaire, alors nous nous sommes rabattus sur les réseaux sociaux et ça marche bien. _En deux jours nous avons plus de 200 réponses_!", se réjouit Marion Le Mignant.

Les étudiants ont malgré tout conscience de la limite d'un questionnaire uniquement présent sur internet. "On risque de moins toucher les personnes les plus âgées", observe Paoline, "mais on réfléchit à mettre le questionnaire à disposition dans les lieux de vente en circuits courts".

A terme, les données récoltées seront analysées grâce à un logiciel et pourraient être exploitées par le laboratoire de recherche Nimec. Alors pour aider la recherche et soutenir le travail de ces jeunes étudiants, n'hésitez pas à prendre cinq petites minutes pour répondre à leur questionnaire : c'est ici!