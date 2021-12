Partiels en présentiel : "Cette décision est absurde" pour des milliers d'étudiants d'Aix-Marseille

Ils redoutent de se retrouver tous ensemble, enfermés plusieurs heures dans une même salle pour passer leurs examens en pleine crise sanitaire. Des étudiants de l'université Aix-Marseille lancent une pétition en ligne demandant le passage des examens du mois de janvier en distanciel. Ce mercredi après-midi, la pétition a déjà receuilli plus de 2000 signatures.

Certains de ces étudiants expliquent à France Bleu Provence que c'est la situation sanitaire et l'explosion des contaminations au Covid-19 qui les inquiètent. L'une de ces étudiantes, en licence 2, détaille : "Il y a au moins plus de 170.000 cas de Covid qui ont été détectés en moins de 24 heures. (...) Nous n’acceptons en aucun cas de passer les examens dans ces conditions-là."

"Des personnes sont cas positifs et vont venir faire les partiels parce qu’elles n’ont pas le choix" affirment les étudiants.

Alors que les taux d'incidence explosent, et encore plus chez les jeunes, ces étudiants affirment que "des personnes sont cas positifs et vont venir faire les partiels parce qu’elles n’ont pas le choix. (...) Ceci peut s’expliquer par la peur d’aller en rattrapage ou la peur de la perte de leur bourse".

Dans la pétition mise en ligne il y a 48 heures, les étudiants estiment que "cette décision est absurde. Le nombre de contaminations n'a jamais était aussi haut depuis le début de la pandémie. On peut restreindre la liberté de mouvement en rapport aux fêtes de fin d’année, mais réunir tous les étudiants pendant un examen ça ne pose pas de problème apparemment (...) La plupart des étudiants sont cas contact (...) Cela est très dangereux, avec les fêtes de fin d'année, nombre d'étudiants vont être positifs, il y a ceux qui vont être au courant et qui ne vont pas se présenter aux examens, mais aussi ceux qui ne vont pas être au courant et qui vont se présenter aux examens". Leur conclusion est sans appel : "Des contaminations vont avoir lieu durant ces examens."

L'Université se veut rassurante

Lionel Nicod vice-président de l'Université d'Aix-Marseille explique à France Bleu Provence que "les salles d'examen sont celles où il y a le moins de risques de contamination. On sera à demi-jauge, voire un tiers de jauge avec les distances sanitaires. Aération. Masque en permanence contrairement aux TD ou aux cours magistraux où les étudiants peuvent être tentés de baisser le masque". Si un jeune est positif ou cas-contact, il ne viendra bien-sûr pas lundi pour passer son examen, mais il pourra le repasser dans un délai de huit semaines.

La ministre de l'Enseignement supérieur affirme que des aménagements seront possibles

Ce mercredi matin, la ministre de l'Enseignement supérieur affirmait que la décision avait été prise de maintenir les examens en présentiel car "c'est la demande majoritaire des étudiants" qui sont vaccinés à 92 %, et à trois doses pour "plus de 30% d'entre eux". Un report des partiels est "évidemment possible si on a une promotion qui est particulièrement touchée" a indiqué Frédérique Vidal.

Le 13 décembre dernier, le président d'Aix-Marseille Université annonçait le retour des cours à distance du 3 au 15 janvier 2022.