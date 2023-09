Pas d'AVS à l'école pour sa fille autiste à St-Jean-de-la-Ruelle : "Ma femme a dû arrêter de travailler"

Naëlle a 7 ans. Après quelques hésitations dans le diagnostic, ses parents qui habitent à St-Jean-de-la-Ruelle, dans le quartier des Salmoneries, savent désormais qu'elle souffre d'un autisme sévère, qui justifie un placement en IME, en institut médico-éducatif. Mais voilà, "nous sommes sur liste d'attente, explique le papa, Anicet Samba, et on nous dit qu'il faut compter minimum 3 ans pour espérer avoir une place. Ce qui veut dire que Naëlle aura alors déjà 10 ans, cela nous rend très inquiets." Faute de mieux, la famille doit se résoudre à une scolarisation en milieu ordinaire, mais dans là aussi, elle se heurte à un mur.

Pas de place en IME et pas d'AVS disponible

La MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, a en effet stipulé que cette scolarisation ne pouvait s'envisager qu'avec l'encadrement d'un AEHS (Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap) ou d'un AVS, (Auxiliaire de Vie Scolaire). Mais de la théorie à la pratique, en l'occurrence l'école primaire François Mitterrand, à St Jean-de-la-Ruelle, il y a un gouffre... "La MDPH nous a notifié que l'enfant a droit à 24h d'accompagnement AVS, raconte Anicet Samba, mais à l'école, ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas assez d'AVS et ont réduit le temps à 2 demi-journées, soit 7 heures par semaine." Et encore, en raison d'un contretemps**, Naëlle n'a été à l'école que 3 heures et demie la semaine dernière**.

La situation est si compliquée que la maman, Pétronelle, a renoncé à travailler. "Je faisais des heures de ménage, mais c'est désormais trop difficile pour moi de m'organiser, soupire-t-elle, je m'occupe de Naëlle toute la journée. Nous avons un autre enfant à charge, et mon mari travaille dans la logistique. Nous avons saisi la déléguée du Défenseur des droits à Orléans, elle est venue nous voir mais depuis nous n'avons pas de nouvelles."

Des listes d'attente aussi en ULIS au collège

Cette situation est loin d'être un cas isolé. Selon une étude de l'Unapei , l'une des principales associations dans ce secteur du handicap intellectuel, 23% des enfants en situation de handicap intellectuel n'ont aucune heure de scolarisation, 28% vont à l'école au mieux 6 heures par semaine, et bien souvent dans une classe non adaptée à leurs besoins. Une problématique qu'on retrouve aussi en collège. Dans le Loiret, 4 nouvelles classes ULIS (Unités localisées pour l'inclusion scolaire)ont ouvert à la rentrée, permettant de monter la capacité totale d'accueil en ULIS dans le département à 700 élèves, mais là aussi "il y a toujours des enfants sur listes d'attente", reconnaît Florence Galzin, la vice-présidente du conseil départemental du Loiret en charge de l'éducation.

