Pas d'école le mercredi matin en Vaucluse

97 communes sur 151 en Vaucluse ont opté pour un retour à la semaine de quatre jours de classes. Les parents d'élèves apprécient car leurs enfants étaient fatigués après la classe le mercredi matin. Les maires redoutaient le surcoût d'emploi du temps.

97 communes sur 151 en Vaucluse ont choisi de changer une nouvelle fois de rythme scolaire. Elles ont décidé dans l'été de revenir à la semaine de quatre jours, c'est-à-dire sans classe le mercredi matin.

Le décret est paru le 28 juin à quelques jours de la sortie des classe. Ce sont essentiellement les petites communes qui ont fait une demande de dérogation pour ne plus appliquer la réforme Peillon de 2013. Les maires ont souvent pris la décision sous la pression des parents d'élèves mécontents de ce rythme qui fatiguait leurs enfants. Les élus ont aussi regardé leurs finances. Les subventions publiques se réduisent même pour le dispositif de soutien des activités périscolaires pour les communes les plus pauvres.

Changer le calendrier des vacances scolaires

Le Ministre de l'Education Nationale veut désormais réformer la durée et la répartition dans l'année des vacances scolaires. Les clubs de sports, les écoles de danse ou de musique espèrent que les enfants adhéreront à leurs activités puisqu'ils n'ont plus classe le mercredi matin. Même espoir pour le catéchisme en Vaucluse. certains communes de Vaucluse qui sont restées à quatre jours et demi de classes par semaine vont organiser une consultation des parents d'élèves pour décider de l'avenir du calendrier scolaire.