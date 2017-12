Pas d'informatique, pas de téléphone et pas d'internet à l'université d'Orléans

L'Université d'Orléans est victime d'une panne générale du réseau. C'est le coeur du système qui est endommagé: il n'y a pas d'informatique, ni de téléphone. Le campus est dans la panade et espère un retour à la normal jeudi au cours de l'après-midi. Mais il n'y a aucune certitude!

L'Université d'Orléans est paralysée par une panne gigantesque depuis mercredi matin. Elle va durer jusqu'à nouvel ordre. Une panne informatique, qui prive la faculté de téléphone et d'Internet. Des équipes sont à pied d'oeuvre pour tenter de rétablir le réseau au plus vite. Les étudiants sont fortement pénalisés pour travailler et le personnel, professeurs et agents administratifs, ne peut pas utiliser les ordinateurs.

Perturbations sur le réseau informatique de l’@Univ_Orleans. Nos applications sont hors service jusqu’à nouvel ordre. Nos équipes mettent tout en œuvre pour les rétablir au plus vite. Avec toutes nos excuses pour la gêne occasionnée. — Université d'Orléans (@Univ_Orleans) December 6, 2017

Colère des syndicats universitaires

Le syndicat FSU n'est pas surpris par cette panne : selon le syndicat, c'est "la conséquence concrète et directe de l'étranglement budgétaire que subit l'Université", avec une baisse des investissements depuis 3 ans, le matériel n'est pas suffisamment renouvelé. Dans un communiqué, la FSU estime que "cette coupure soudaine et majeure n'est pas le fait du hasard," et qu'elle s'explique par "le désengagement budgétaire imposé par le ministère à l'établissement."

Interrogation sur l'avenir de l'université d'Orléans

"Aujourd'hui, c'est l'informatique. Et demain ?" s'interroge la FSU. Le syndicat réclame pour l'université d'Orléans une aide financière exceptionnelle de l'Etat pour lui permettre de fonctionner normalement et pour compenser les graves manquements passés des différentes tutelles vis-à-vis de l'établissement.

Réponse du président de la faculté Ary Bruand : "le changement du serveur est inscrit au budget 2018". La faculté espère un retour à la normal jeudi dans l'après-midi même s'il n'y a aucune certitude.