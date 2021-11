Pas de cantine ce vendredi dans une dizaine d'écoles élémentaires de Perpignan

L'USPAOC CGT (Union nationale des syndicats cgt des personnels des associations et organismes sociaux, sportif et culturels) appelle à la grève ce vendredi dans le secteur de l'animation. Le syndicat dénonce notamment "les bas-salaires, la précarité et les mauvaises conditions de travail" dans un secteur "qui souffre de sous-effectif et d'un turn-over particulièrement anormal".

Conséquence : une partie des animateurs des ALAE (accueil de loisirs associés à l'école) va cesser le travail. A Perpignan, cela va en particulier perturber l'organisation du temps méridien et du déjeuner dans certaines écoles. La mairie annonce d'ors et déjà que les cantines des écoles Jordi Barre, d’Alembert I et II, Dagneaux, Jean Zay / Marie Curie, Arrels-Vernet, Blum, Duruy et V. Hugo, "ne seront pas en mesure de fonctionner et seront donc fermées".

La municipalité demande aux parents dont les enfants mangent à la cantine "de trouver, dans la mesure du possible, une alternative de garde sur ce temps méridien, tant pour la cantine que pour les garderies de sortie et d'entrée de classe (11h45-12h30 et 13h30-14h)".

A noter que les écoles maternelles ne sont pas concernées.