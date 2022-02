Pas de cantine à Bernay pour les enfants dont les parents sont à la maison

Pas de cantine pour les enfants de chômeurs, le titre fait la une de l'hebdomadaire L’Éveil normand ce mercredi. C'est un conseiller municipal d'opposition (Bien vivre à Bernay), Antonin Planchette, qui tire la sonnette d'alarme. En décembre, il reçoit, en tant que parent d'élève, un mail du guichet famille de la Ville de Bernay pour détailler les dispositions prises par la municipalité pour appliquer le protocole de niveau trois :

Autoriser l'accès aux accueils périscolaires, pause méridienne, accueil de loisirs uniquement aux enfants dont les parents travaillent - Ville de Bernay

Et le guichet famille de poursuivre dans ce courrier : "Afin d'appliquer au mieux et dans la mesure où votre situation le permet (télétravail, à la recherche d'un emploi, sans activité professionnelle...), nous vous invitons à désinscrire votre enfant des différents temps périscolaires (matin, midi et soir) et de l'Accueil de Loisirs".

Un courrier adressé aux famille le 9 décembre 2021, une semaine avant les congés d'hiver. Le jour de la rentrée, le 3 janvier 2022, les parents reçoivent un nouveau mail "nous invitant à fournir une attestation d'employeur afin de justifier l'inscription de nos enfants à la cantine" explique Antonin Planchette qui contacte le guichet famille "pour leur expliquer que la mesure était illégale et discriminatoire".

J'ai eu une réponse huit jours après. On m'a expliqué que j'avais mal compris le mail, qu'il n'y avait aucun caractère d'injonction - Antonin Planchette

Une mesure "solidaire" pour garantir la sécurité de tous

La Ville de Bernay a bien demandé aux parents de fournir une attestation employeur pour la période du 3 au 24 janvier. "Ces mesures ont pour objectif de garantir la sécurité de tous et le non brassage des élèves" indique le courriel municipal. La Ville a apporté des précisions sur son site internet le 28 janvier et évoque "la participation volontaire des familles qui pourraient garder leurs enfants sur le temps de la pause méridienne".

Cette proposition non obligatoire ne vise pas à exclure qui que ce soit, ce qui serait illégal - Ville de Bernay

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Une situation exceptionnelle qui appelle des mesures exceptionnelles" avance Mickaël Pereira, premier adjoint au maire en charge de l’Éducation, de la Jeunesse et de la Citoyenneté. "Ce n'est pas qu'aux enfants dont les parents ne travaillent pas, c'est à l'ensemble des familles de participer à la solidarité. Ce ne sont pas nécessairement les chômeurs, ça peut toucher tout un tas de familles, pas nécessairement que les classes populaires et notamment les enfants de chômeurs" poursuit l'élu.

L'objectif est de proposer une solution pour éviter que tout un système s'effondre- Mickaël Pereira.

Pourtant, dans un courriel du guichet famille en date du 26 janvier, il est indiqué que _"le protocole n'ayant pas changé, seuls les enfants ou les deux parents travaillent pourront être accueilli à la cantine"_. Mickaël Pereira nous dit découvrir l'existence de ce courriel.

Une solution provisoire et non-obligatoire

Pour respecter le protocole en place dans l’Éducation nationale, "on n'avait que deux solutions" justifie Mickaël Pereira, "soit on fermait la restauration scolaire, soit on faisait fi du contexte sanitaire, on respectait pas le protocole, on acceptait tout le monde avec le danger d'un cluster".

Il faut 19 personnes par jour pour assurer le non brassage des classes - Mickaël Pereira

Le code de l’éducation, dans son article L131-13, stipule que "l'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille".

La mesure a été prolongée jusqu'au 4 février 2022, date des vacances scolaires. Lors de la rentrée, avec l'allégement du protocole , "on devrait pouvoir accueillir l'ensemble des enfants, il n'y a aucun problème" avance l'adjoint en charge de l'Éducation. Antonin Planchette, lui, annonce son intention de saisir la Défenseure des Droits.