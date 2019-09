Grève des professeurs au collège Courbet de Gonfreville l'Orcher

Gonfreville-l'Orcher, France

Ce mercredi matin, les élèves du collège Gustave Courbet de Gonfreville l'Orcher ont été accueillis par les surveillants dans la cour de l'établissement. Pas de cours pour ces collégiens en raison de la grève des enseignants, décidée la veille. La quarantaine de professeurs dénonce des classes de 6ème surchargées dans un établissement de 500 élèves classé Réseau Education Prioritaire (REP) et des incohérences dans les emplois du temps.

En juin, lors de la préparation de la rentrée, les professeurs avaient déjà prévenus leur principal d'établissement des soucis que pourraient engendrer ces emplois du temps à rallonge et à trous. Certains élèves de 6ème commencent ainsi les cours à 8H30 pour terminer à 17H. C'est le cas aussi des enfants en section SEGPA, des classes adaptées aux élèves en difficulté, alors qu'ils ont justement "des problèmes de concentration et se fatiguent très vite" d'après les enseignants. Elèves et professeurs ont donc des heures creuses dans la journée, les élèves vont en permanence et peuvent se retrouver à 60. Quant aux professeurs ils estiment qu'on leur force la main pour intégrer le dispositif "Devoirs faits" (créé en novembre 2017 par le ministre de l'Education Nationale) pourtant basé sur le volontariat.

L'équipe enseignante alerte aussi sur les classes de 6ème REP qui comptaient une vingtaine d'élèves l'an dernier et qui sont à 26 cette année.

Les professeurs grévistes ont rencontré le principal du collège mercredi. Ils demandent une audience au rectorat, l'ouverture d'une classe de 6e et la refonte totale des emplois du temps. Leur mouvement de grève est reconductible.